【券商點睇】下半年收入增速料達雙位數 蒙牛給出樂觀指引

信達證券指，蒙牛（02319）收入維持穩健，利潤接近持平。在國內疫情反覆之下，公司收入按年升4%，剔除掉一次性收益後，公司淨利潤接近持平，主要因經營利潤率略有下滑。受原輔材料價格上漲及廠房設備折舊費用增加的影響，上半年經營利潤率為5.3%，按年減少0.8個百分點；若剔除股權激勵費用攤銷的影響，經營利潤率為5.9%，按年跌0.2個百分點。

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液態奶業務方面，上半年公司液態奶收入微增0.6%，其中UHT奶和鮮奶增速強勁，「每日鮮語」增速更達到45%以上。在多重因素推動，冰淇淋業務增速強勁。上半年收入按年升29.9%，主要因公司積極推進產品創新，也加強渠道建設，在電商、O2O平台取得增長，同時在事業部搭建數智化中台，驅動數智化變革。奶粉行業走弱，期內收入倒退25.6%。

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信達證券表示，據蒙牛業績會介紹，公司7月增速喜人，整體業務達到雙位數。同時，公司給出下半年的明確指引，預計公司下半年按年收入增速將達到雙位數，而含股權支付的經營利潤率將有望提升20至30個基點。

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撰文：林衛