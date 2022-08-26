  • 31°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股點睇】官媒評市場因恐慌對大勢誤判 A股似弱實固

股樓投資 11:45 2022/08/26

分享：

分享：

近月A股表現不振，內地媒體已多次有評論文章出來「穩信心」，最新《證券日報》在頭版發表「A股似弱實固 無需過度反應」的文章，明言：「因情緒而發的過度下跌會很快平復，但因恐慌對大勢誤判而失去的機會或將永遠錯過，對此投資者不可不察。」

【同場加映】溫股知新：港股烏雲滿布 後市寄望財報

根據文章，近一周A股連續下跌，主要歸因於疫情反覆、北向資金淨流出、外圍股市下跌等，投資者在多個因素共振下，以致恐慌情緒蔓延，股指就難免反應過度。作者指出，中國政府持續推出穩增長政策，包括國常會部署了穩經濟一攬子政策的接續政策措施，加力鞏固經濟恢復發展基礎。同時，A股有過千家實現純利按年增長，佔比53.7%，反映在上半年疫情反覆下，如此業績表現實則是遠超市場預期的。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

另一方面，中國人民銀行日前下調LPR利率，貨幣流動性釋放超預期。與充裕的流動性相對應的是，當前每天可以吞吐萬億元級別資金的投資可選項並不多。文章強調，目前看來A股不論是估值、流動性、還是市場生態都具有明顯比較優勢，持續流入的資金最終會對股票價格形成推動，從而影響A股市場趨勢，有分析師指出A股周期重新定價之路已然開啟。

【同場加映】青姐話：搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
中國人民銀行 中國 A股

上一篇文章

【券商點睇】下半年收入增速料達雙位數 蒙牛給出樂觀指引

下一篇文章

【券商點睇】廣告電商收入增長望恢復 快手虧損繼續收窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價
內地人剛獲香港永久居民身份證　喜遇樓市調整期　即鋤價94萬購東涌三房
內地人剛獲香港永久居民身份證　喜遇樓市調整期　即鋤價94萬購東涌三房
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
雪糕收益貢獻增加 蒙牛上半年多賺27%
雪糕收益貢獻增加 蒙牛上半年多賺27%
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款