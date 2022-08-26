【A股點睇】官媒評市場因恐慌對大勢誤判 A股似弱實固

近月A股表現不振，內地媒體已多次有評論文章出來「穩信心」，最新《證券日報》在頭版發表「A股似弱實固 無需過度反應」的文章，明言：「因情緒而發的過度下跌會很快平復，但因恐慌對大勢誤判而失去的機會或將永遠錯過，對此投資者不可不察。」

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根據文章，近一周A股連續下跌，主要歸因於疫情反覆、北向資金淨流出、外圍股市下跌等，投資者在多個因素共振下，以致恐慌情緒蔓延，股指就難免反應過度。作者指出，中國政府持續推出穩增長政策，包括國常會部署了穩經濟一攬子政策的接續政策措施，加力鞏固經濟恢復發展基礎。同時，A股有過千家實現純利按年增長，佔比53.7%，反映在上半年疫情反覆下，如此業績表現實則是遠超市場預期的。

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另一方面，中國人民銀行日前下調LPR利率，貨幣流動性釋放超預期。與充裕的流動性相對應的是，當前每天可以吞吐萬億元級別資金的投資可選項並不多。文章強調，目前看來A股不論是估值、流動性、還是市場生態都具有明顯比較優勢，持續流入的資金最終會對股票價格形成推動，從而影響A股市場趨勢，有分析師指出A股周期重新定價之路已然開啟。

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撰文：林衛