世衛：今年已有百萬人死於新冠 累計逾640萬

全球各地持續紀錄新冠肺炎疫情狀況，相關死亡個案亦一直增加。世界衛生組織（WHO）表示，全球今年已錄得100萬名患者死亡。世衛數據亦指出，疫情爆發至今，全球累計已逾640萬人死亡。世衛再次呼籲世界各國，加快為民眾接種疫苗，特別針對長者等高危人群。

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世衛數據顯示，自疫情爆發逾2年以來，全球共錄得超過640萬宗死亡個案。世衛周四（25日）召開記者會，表示今年全球已有100萬名確診者死亡，各地仍不斷錄得死亡個案。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）形容，相關數據是一個悲慘的里程碑（tragic milestone），原本可以避免。

譚德塞在記者會上表示，新冠疫情爆發至今已逾2年，人類亦已擁有多種工具預防死亡個案發生，但僅今年就有100萬人死亡，證明人類仍未能學會與病毒共存。譚德塞亦再度敦促所有國家，加快為民眾接種疫苗，特別是長者及醫療工作者等族群，強調各國目標接種率最少需達至7成。

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世衛數目顯示，全球上周每周新增確診個案按周減少9%，截至8月21日，共新增530萬確診個案。全球每周新增死亡人數亦按周下降15%，上周共錄得逾1.4萬宗死亡個案。

按地區而言，上周新增確診個案最多仍是日本，錄得140萬宗，為連續5周全球最多。南韓新增88.4萬宗，而美國則新增61.2萬宗。

上周最多死亡個案國家為美國，共2,714宗。日本與巴西分列二及三位，分別有1,624及1,105宗。

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責任編輯：李俊儀