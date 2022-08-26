【券商點睇】廣告電商收入增長望恢復 快手虧損繼續收窄

據光大證券報告，快手（01024）第二季總收入217億元（人民幣，下同），按年增長13%；經調整淨虧損13.1億元，同比大幅收窄；經調整淨損益率-6%，按年改善20.2個百分點。第二季國內業務分部提前實現按分部劃分的經營利潤層面盈利，國內分部實現經營利潤0.9億元。

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期內，創作者及作品規模快速增長，平台發布作品數按年升40.5%；首6個月萬粉創作者人數超200萬，上升40.8%，創作者粉絲總量2,639億，增長41.6%。在綫營銷方面，第二季流量按年增長38.7%，廣告主數量增長超過90%。該行認為，流量、廣告主數量健康增長，宏觀環境影響緩解後有望復甦，下季廣告增速有望回暖。而直播打賞方面，快招工擴展應用場景，付費用戶數同比增長。第二季直播打賞付費用戶數5,420萬人﹐上升21.8%，快招工MAU達2.5億人，較上季增加90%。

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光大證券認為，隨着今年後續疫情好轉，廣告收入、電商GMV增長有望恢復，直播打賞保持增長，其中電商貨幣化率目前仍較低，預計2023至2024年緩慢提升。考慮到，快手具備良好的社區氛圍，粉絲和達人間自發形成的情感聯系強，具備長期可觀變現潛力，而且降本提效邏輯持續驗證，經調整淨虧損率有望在第三季持續收窄，上調目標價至105.2港元，維持「買入」評級。

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撰文：林衛