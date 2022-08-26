▲ 【內房危機】龍湖據報完成15億人幣全額擔保中票發行 超購約2倍

在國資擔保公司中債信用增進加持下，龍湖 （00960） 完成今年以來首期銀行間市場中期票據發行。外電引述消息指，龍湖旗下重慶龍湖企業拓展有限公司周四以發行金額15億元（人民幣，下同）3年期中期票據，票面利率為3.3%。據指，中票的資金認購倍數約3倍。根據此前發行公告，申購區間為3%至4.3%。

龍湖現升3.6%，報26.15港元。



據募集說明書顯示，是次債券由中債信用增進投資股份有限公司，提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，募集資金擬用於項目建設、購回或償還龍湖境外美元債券、償還龍湖集體團控股有限公司債務融資工具。

傳旭輝計劃9月發行中票

中債信用增進擔保民營房企發債提速，除了龍湖外，旭輝 （00884） 中票據報也計畫於下月發行。知情人士，旭輝計畫9月在銀行間市場發行10億至15億元中期票據，詢價區間3厘至4.5厘，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保，資金可用於項目建設、償還境內有息債務、回購或償還境外債券。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【內房危機】龍湖升近1% 據報獲中銀等七家銀行35億元銀團貸款

【內房危機】監管傳出手全額擔保示範內房發債、碧桂園龍湖旭輝上榜 內房股齊抽升（第三版）

【內房危機】龍湖由跌近一成倒升 大股東吳亞軍蔡奎以股代息、龍湖一舉多55億元現金

編輯：袁諾曦