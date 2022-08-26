【量子電腦】百度發布低溫超導量子電腦　建全球首個量子軟硬一體化平台

▲ 根據市場研究機構IDC數據，到2027年底，全球政府和公司將投資約164億美元（約1,286億港元）用於量子開發。（法新社）

量子運算潛力巨大，在超低溫環境下，可將電腦運算達到前所未有的處理速度，因此不少企業都努力開拓這領域。百度日前發布搭載10個量子位（qubit）處理器的低溫超導量子電腦「乾始」，並將利用該技術建立全球首個量子軟硬一體化平台「量羲」。

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根據市場研究機構IDC數據，到2027年底，全球政府和公司將投資約164億美元（約1,286億港元）用於量子開發。

在過去四年，百度已從量子軟件出發，陸續推出雲上量子脈衝系統「量脈」、雲量一體的量子機器學習平台「量槳」，全球首個雲原生量子計算平台「量易伏」、量子學習知識庫「量易簡」等。

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百度技術總監王海峰表示：「『乾始』的誕生標誌著百度打通了量子應用、量子軟件、量子硬件的全流程方案，並將為用戶提供領先的企業級量子即服務，讓量子運算觸手可及。」他強調，這套量子軟硬一體的解決方案，可確保該公司在核心技術上帶來領先性及自主可控。

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責任編輯：陳卓賢