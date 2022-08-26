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【烏克蘭戰爭】烏核電廠一度斷離電網 澤連斯基：「全球驚險避免核災」

環球政治 10:52 2022/08/26

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烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠及周邊地區近日屢次遭受攻擊，讓全球陷入核災危機。烏克蘭表示，核電廠日前再次遇襲引起火災，導致一度與供電網斷開聯繫。總統澤連斯基批評是俄軍行動所為，直稱「全球驚險地避過核災」。俄國反指是烏軍導致火災。

【烏克蘭戰爭】俄無視澤連斯基獨立日警告 照炸烏東火車站釀多死  【下一頁】

烏克蘭國家核能公司Energoatom周四（25日）表示，核電廠最後一條電纜當日被轟炸，引起的火災使核電廠一度與電網斷聯，為核電廠營運近40年來首次。Energoatom指後備電纜連接附近的傳統發電廠，讓核電廠能夠維持運作。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控俄軍轟炸鄰近燃煤發電廠，引發火災截斷核電廠反應堆的電力供應，並指廠內柴油後備發電機確保電力及維持廠房安全，讚揚員工反應及時。

澤連斯基稱若員工及自動化系統未有及時介入，大家可能要面對放射性物質事故，批評俄羅斯讓烏克蘭及所有歐洲人驚險地避開一次核事故。澤連斯基表明，在俄方做出不可挽救的行動前，國際原子能機構（IAEA）人員應在數日內獲准到核電廠檢視情況。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告俄國 獨立日遇襲將強烈還擊 【下一頁】

由俄羅斯控制的核電廠鄰近地區安赫德（Enerhodar）官員羅戈夫（Vladimir Rogov）聲稱，衛星圖片顯示核電廠附近的森林有火災，為廠房一度與電網斷聯的原因，直指是烏軍所為。

美國白宮促請俄羅斯，同意核電廠周圍設立非軍事區。烏克蘭官員透露，IAEA代表團最快可能在未來數日抵達核電廠。

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責任編輯：吳漢培

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