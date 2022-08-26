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港股暫難擺脫震盪

股市 12:00 2022/08/26

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從中國7月經濟資料看，中國經濟大致可以用「經濟尚能保持增長，但增速有放緩跡象，社會需求不足，經濟結構改善」來總結，大的態勢尚好，需要努力的地方也不少。

從美國的資料看，美國大致處於「通脹可能見頂，經濟轉弱的信號增多」階段，從對股市有利的一面看，「通脹見頂」可能意味著美聯儲加息的力度可能放緩；從對股市不利的一面看，經濟走弱會影響企業盈利。

對內地與香港股市來說，美國放緩收緊銀根的力度，會減輕對新興市場的吸金效應，對A股和港股有利；但美國經濟下行會削弱對中國出口產品的需求，又會對中國經濟不利。

綜合而言，港股雖然面臨美國加息，中國經濟增長放緩，資金外流，投資者信心不足等問題，不過整體來看，支持內地與香港股市的關鍵因素仍然完好，其一是中國經濟處於恢復之中的大勢沒有變，即使今年經濟的實際增速從目標5.5%下降到3-4%，但對比面臨滯脹困局的美歐諸國，中國經濟仍然一枝獨秀，企業盈利處於上行期；其二是經過多次負面事件的衝擊，內地與香港股市的整體估值水準較為吸引，譬如港股，目前估值接近歷史最低水準，在各主要金融市場中估值最低。較低的估值水準提供了較高的安全邊際，增強了港股的支持；其三是中國政府仍在不斷地推出政策刺激經濟，貨幣環境保持寬鬆，對股市有利。

目前港股的情況大致可以用「下有支援，但前景不夠明朗」來形容，在進退兩難的情況下，預計短期港股走勢可能以震盪為主。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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