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MSCI中國A50多元化行業策略聚焦中國機遇

股市 10:00 2022/08/29

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過去一年，中國A股市場雖然已從高位回落，但中國仍然是全球經濟增長的主要動力之一，當中的長期增長機遇不可忽視。香港的A股產品生態圈正不斷擴大，下文概述各項產品的特點和最新發展。

「行業均衡」的MSCI中國A50互聯互通指數

MSCI中國A50互聯互通指數於2021年8月20日推出，其創新之處在於以「行業均衡」為本的方針來編纂指數 — 在滬股通、深股通可投資股票範圍的最大型股票中選取50隻成份股，並目標在各全球行業分類標準（Global Industry Classification Standard，簡稱GICS）行業中選取至少兩隻股票，確保指數的行業配置多元化及能夠代表中國A股市場，並且減低指數對特定行業政策風險的敏感度。

該指數推出一年以來，相關的產品生態圈在香港市場漸趨成熟，目前已推出的指數產品涵蓋ETF、期貨合約及結構性產品，既為香港不斷擴大的A股產品生態圈奠定基礎，亦可滿足不同投資者冀靈活實踐中國A股策略的需求。

多元化產品聚焦A股市場

期貨合約 — MSCI中國A50互聯互通（美元）指數期貨合約於2021年10月18日推出，為多元化中國股票組合提供理想的風險管理工具。2022年上半年，該期貨的日均成交量已平穩增長至19,863張合約，較2021年（10月至12月）的日均成交量大增72%，反映市場對A股風險管理工具的需求旺盛。

ETF — 首批3隻追蹤MSCI中國A50互聯互通指數的ETF於去年12月在香港上市。由於ETF的最低資本要求低，兼且豁免印花稅，或屬個人投資者的理想選擇。於2022年7月，該等ETF的日均成交額達到1,900萬元，總市值大概為13億元。
結構性產品 — 首批共33隻MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證已於今年8月8日在香港交易所開始交易，為新的A股槓桿投資工具。衍生權證所需的最低資本水平與ETF大致相若，而結構性產品的交易亦可獲豁免印花稅。截至8月19日，共有48隻由4家發行商發行的MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證於香港交易所買賣。

香港ETF市場持續多元化

說回香港ETF市場：除了上述追蹤中國A股大市的ETF之外，香港ETF市場今年亦迎來了多隻涵蓋不同投資主題的新產品推出，以滿足投資者對「大趨勢」投資的需求。年初至今，新上市的ETF共有15隻，當中包括「顛覆性」科技（如元宇宙及區塊鏈）及ESG（如碳期貨及綠色債券）等主題式產品。新產品的推出支持香港ETF市場的流動性持續增長，今年初至7月底，香港ETF市場的平均每日成交額增至117億元，按年增長55%。瀏覽香港交易所網站了解更多。

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撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所證券產品發展聯席主管

產品 ETF 指數 股票 指數期貨 互聯互通 中國

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