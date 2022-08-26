【港股收市】美團績前彈逾2%　恒指升201點上企兩萬關、成交重上千億　小米拉升3%、北京汽車升15%（不斷更新）

中美傳將就審計底稿達成協議，昨日中概股急彈。再者，摩根士丹利認為隨着市場爭相平淡倉，大市再下跌的空間有限，甚至反而或引致港股被挾升。恒指今日升201點，報20170點，重上兩萬關，並事隔17個交易日後，成交額終於重達千億元以上。阿里巴巴 （09988） 一度升4%，挑戰100元關口，最後升2.1%，報95.8元。

部分資金轉捧醫藥股及內需股，藥明生物 （02269） 、信義光能 （00968） 齊升半成。小米 （01810） 升3.2%，據報與北汽合作生產電動車，北汽 （01958） 一度升達三成。另外，重點留意美團 （03690） ，公司將於今日公布業績。

港股日誌：

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分析文章：

【解碼│中石油】中石油大增派息、券商料股息率有10厘 全年進口氣虧損或大幅少於公司預期（附目標價）

即市走勢：

【16：19】【MPF】駿隆：8月強積金人均蝕3704元 港股基金年初起計挫近兩成

【16：18】【新股IPO】零跑科技通過上市聆訊、擬集資117億 最快9月招股

【16：10】恒指全日收市升201點，報20170點，全日成交額為1,027億元。阿里巴巴 （09988） 升2.1%，美團 （03690） 績前升2.6%。龍湖 （00960） 績後升5.7%。小米 （01810） 升3.2%，北汽 （01958） 升14.8%。

【16：00】恒指U盤前升199點，報20167點。

【15：42】開拓藥業 （09939） 尾市走高14%，報18.7元，創一個月高。

【15：24】恒生尾市升167點，報20136點。恒生科技升0.6%，報4294點。

【15：13】【新股IPO】樂華娛樂2306孖展暫錄逾8000萬元、未足額 國際配售已獲足額認購（不斷更新）

【15：01】【元朗大停電】中電：元朗電纜橋起火事故 螢光燈起火蔓延至旁邊通訊及高壓電纜

【14：54】教育股天立國際 （01773） 曾升38%，高見1.59元，現升26%，報1.45元。

【14：50】申洲午後跌幅收窄，現跌3.7%，報82.85元。

【14：42】騰訊 （00700） 跌0.8%，報322元。快手 （01024） 跌3.8%，報70.95元。

【14 ：21】【元宇宙】上海徐匯區：支持騰訊、商湯等打造元宇宙行業盛會

【13：57】【電動車】小米1810據報與北汽合作生產電動車 北汽曾升三成、小米升至一周高。 北京汽車 （01958） 一度觸發 市調機制。

【13：46】 北京汽車 （01958） 愈升愈有，現升15%，報2.32元。

【13：40】【內房危機】據報國有金融機構推託中央救助內房要求 憂慮有關風險敝口影響資產負債表

【13：27】 小米 （01810） 短線拉升，現漲近3%， 據報小米與北汽集團商洽合作生產電動汽車。北京汽車 （01958） 亦升3%。

【13：25】中軟 （00354） 挫一成，報6.1元，創近四個月低，成交額急增至1.8億元。

【13：22】思考樂 （01769） 午後拉升兩成，高見1元，創兩個月高。

【13：07】【業績｜內險股】國壽管理層：ADR退市不涉回購 不改變公司股份結構及H股發行量

【13：07】康臣藥業現升2.3%，報3.97元。

【業績｜醫藥股】康臣藥業上半年純利達2.97億人幣 按年增18.4%

【13：00】恒指午後升135點，報20079點。龍湖 （00960） 績後大彈6%，報26.95元。

【12：48】【業績｜新能源車】雅迪控股上半年多賺53%至近9億人幣 將繼續投資開發新車型

【12：42】【業績︱內房股】龍湖半年核心溢利按年增6.1% 中期息削近3成至0.33元人幣

【12：23】【電動車】蔚來總裁：蔚來ET5銷量在一年內將超越寶馬3系列 股價中午收升2.4%

【12：20】中國互聯網投資 （00810） 表示，董事會確認其並不知悉任何有關股份價格及成交量近期出現波動的原因或任何須作披露以避免本公司證券出現虛假市場的資料。中國互聯網投資半日升14%，報6.97元，由7月日至今累升2.7倍。

【12：13】【業績│油服股】中海油服：油價回落無阻工作量上升 料下半年收入高於上半年

【12：00】恒指半日收報20108點，升140點，成交額為583億元。阿里巴巴 （09988） 升2%，信義光能 （00968） 、藥明生物 （02269） 升近5%。申洲 （02313） 績後跌5%。

【11：35】Tesla概念股走高，贛鋒鋰業 （01772） 升逾5%，天齊鋰業 （09696） 升3.4%，敏實 （00425） 升4%，比亞迪電子 （00285） 升3%，耐世特 （01316） 升2%。

【11：16】教育股拉升，思考樂 （01769） 升11.5%，新希望 （03658） 、新東方在綫 （01797） 、中匯集團 （00382） 升5%至7%

【11：13】旭輝 （00884） 曾一度升8%，高見2.81元，現升2.3%，報2.66元。據彭博引述消息人士報道，旭輝計劃在銀行間市場發行10至15億元人民幣中期票據，資金可用於項目建設、償還境內有息債務、回購或償還境外債券。債券由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保，計劃發行期限為3年期，詢價區間為3.00%至4.50%。旭輝控股拒絕置評。

【11：08】【內房危機】龍湖據報完成15億人幣全額擔保中票發行 超購約2倍

【11：08】恒指曾升逾200點，現回落至87點升幅。恒生科指高開低走，升幅由1.9%收縮至0.2%，報4279點。

【11：00】【業績｜生科股】基石藥業升一成 上半年收入增長2.3倍至2.6億人幣

【10：50】福萊特玻璃 （06865） 升13%，報26.8元。公司中期營業收入按年升81.3%至73億元人民幣，盈利跌兩成至10億元人民幣

【10：43】檸萌影視 （09857） 突插11.8%，報23.8元，創新低。公司將於下周二（30日）公布業績。

【10：37】資金轉捧藥股及內需股，藥明生物 （02269） 和泰格醫藥 （03347） 升半成，康龍化成 （03759） 、藥明康德 （02359） 升近3%。而海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 、青啤 （00168） 升2.7%至4.3%，頤海 （01579） 升7.8%。

【10：22】中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 升逾3%。

【10：15】高偉電子 （01415） 升7%，報17.98元，創新高，今年累升近37%。

【10：10】美團績前升1.7%，報180.3元。

【10：06】【新股IPO】深業物業據報已選定三投行負責在港IPO 擬集資15.6億

【09：56】申洲 （02313） 跌9%，報78元。

【09：53】騰訊 （00700） 由升1.6%轉跌0.2%，報324.4元。

【09：51】名創優品 （09896） 現升兩成，報14.5元，創7月21日高。

【09：50】建發國際 （01908） 升6%，建發物業 （02156） 升10%。【國企內房】建發國際庄躍凱辭任主席 日前涉嫌嚴重違紀違法被查

【09：44】廣匯寶信 （01293） 升25.8%，報0.61元，成交暫錄314萬元。公司中期利潤升37%至5.39億元人民幣，但收入卻跌26%至146.5億元人民幣，不派息。

【09：40】煜榮集團 （01536） 和蜆殼電業 （02381） 異動，分別升33%和29%。

【09：36】【業績｜MINISO】名創優品抽升14% 6月底止季度經調整淨利增57%至2.23億人幣 內地近周銷售呈穩定復甦

【09：34】【業績｜內需股】青島啤酒升6% 半年多賺18%

【09：32】【業績｜物流地產股】ESR升半成 冀下半年資產規模達雙位數增長 上半年多賺78% 首次派中期息12.5仙、派息比率20%（第二版）

【09：31】恒指升143點，報20118，恒生科指升1.5%，報4328點。

【09：28】【中石油857】中石油彈高2% 中期多賺55% 派息0.20258元人民幣

【09：27】旭輝永升 （01995） 高開6.9%，報5.59元。

【09：26】【業績│代工股】申洲國際低開近6% 半年多賺6.3% 中期息維持1.06元

【09：20】恒指開市升170點，報20138點。阿里巴巴 （09988） 升4%，報97.65元。嗶哩嗶哩 （09626） 再升6.6%。名創優品 （09896） 升一成。

【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題 淡友變肥肉 阿里美股急衝100美元關 富途拼多多升1成

【09：15】恒指期貨現升277點，報20195點。

【09：10】摩根士丹利認為隨著市場爭相平淡倉，或引發中港股市飆升。彭博基於交易所數據計算顯示，本周香港股市的沽空活動佔總成交額的比例略低於20%，為5月份以來最低水平。

【08：38】NATIONAL ELEC H （00213） 復牌。公司更改暫停辦理股份過戶日期，將僅於8月30日（星期二）暫停辦理股份過戶登記手續；及為釐定獲派截至2022年3月31日止年度末期股息的資格，過戶文件須不遲於8月29日（星期一） 下午四時三十分送達公司股份過戶登記處。公司澄清，該等更改導致末期股息除權基準日由8月25日 （星期四）變更為8月26日（星期五）。

【08：10】恒指黑期升195點，報20131點。

【07：51】【國企內房】建發國際庄躍凱辭任主席 日前涉嫌嚴重違紀違法被查

【07：31】【業績｜遊戲股】中手游半年轉蝕1565萬人幣

【07：15】【解碼｜美團】「ATM」美團8.26壓軸公布次季業績 券商看好美團嚴控成本執行力、關注下半年疫後消費復甦

【06：37】【中國經濟】大好友橋水：中國刺激措施只着力於供應面 忽略需求面

【06：30】中美傳將就審計底稿達成協議，傳中國監管機構已指示大型會計師事務所做好準備將在美上市中概股公司的審計底稿帶到香港，由美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）在香港審閱，相關磋商仍在進行。中概股急彈，納指金龍中國指數急漲6.3%，收報7567點。拼多多、京東、百度及網易等急升。而恒指夜期收市急彈225點，收報20143點。

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【06：20】AMD、Nvidia等造好，帶動納指表現優於道指，納指升1.7%，道指升322點或1%，標指升1.4%。

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編輯：姚卓然