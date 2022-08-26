【港股市況】恒指升近100點重上兩萬關　藥明生物升半成、名創優品升兩成　申洲績後跌9%（不斷更新）

中美傳將就審計底稿達成協議，昨日中概股急彈。恒指高開170點重上兩萬關，阿里巴巴 （09988） 升4%，直奔100元關口。美團 （03690） 將於今日公布業績。摩根士丹利認為隨著市場爭相平淡倉，或引致港股飆升。

港股日誌：

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即市走勢：

【10：50】福萊特玻璃 （06865） 升13%，報26.8元。公司中期營業收入按年升81.3%至73億元人民幣，盈利跌兩成至10億元人民幣

【10：43】檸萌影視 （09857） 突插11.8%，報23.8元，創新低。公司將於下周二（30日）公布業績。

【10：37】資金轉捧藥股及內需股，藥明生物 （02269） 和泰格醫藥 （03347） 升半成，康龍化成 （03759） 、藥明康德 （02359） 升近3%。而海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 、青啤 （00168） 升2.7%至4.3%，頤海 （01579） 升7.8%。

【10：22】中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 升逾3%。

【10：15】高偉電子 （01415） 升7%，報17.98元，創新高，今年累升近37%。

【10：10】美團績前升1.7%，報180.3元。

【10：06】【新股IPO】深業物業據報已選定三投行負責在港IPO 擬集資15.6億

【09：56】申洲 （02313） 跌9%，報78元。

【09：53】騰訊 （00700） 由升1.6%轉跌0.2%，報324.4元。

【09：51】名創優品 （09896） 現升兩成，報14.5元，創7月21日高。

【09：50】建發國際 （01908） 升6%，建發物業 （02156） 升10%。【國企內房】建發國際庄躍凱辭任主席 日前涉嫌嚴重違紀違法被查

【09：44】廣匯寶信 （01293） 升25.8%，報0.61元，成交暫錄314萬元。公司中期利潤升37%至5.39億元人民幣，但收入卻跌26%至146.5億元人民幣，不派息。

【09：40】煜榮集團 （01536） 和蜆殼電業 （02381） 異動，分別升33%和29%。

【09：36】【業績｜MINISO】名創優品抽升14% 6月底止季度經調整淨利增57%至2.23億人幣 內地近周銷售呈穩定復甦

【09：34】【業績｜內需股】青島啤酒升6% 半年多賺18%

【09：32】【業績｜物流地產股】ESR升半成 冀下半年資產規模達雙位數增長 上半年多賺78% 首次派中期息12.5仙、派息比率20%（第二版）

【09：31】恒指升143點，報20118，恒生科指升1.5%，報4328點。

【09：28】【中石油857】中石油彈高2% 中期多賺55% 派息0.20258元人民幣

【09：27】旭輝永升 （01995） 高開6.9%，報5.59元。

【09：26】【業績│代工股】申洲國際低開近6% 半年多賺6.3% 中期息維持1.06元

【09：20】恒指開市升170點，報20138點。阿里巴巴 （09988） 升4%，報97.65元。嗶哩嗶哩 （09626） 再升6.6%。名創優品 （09896） 升一成。

【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題 淡友變肥肉 阿里美股急衝100美元關 富途拼多多升1成

【09：15】恒指期貨現升277點，報20195點。

【09：10】摩根士丹利認為隨著市場爭相平淡倉，或引發中港股市飆升。彭博基於交易所數據計算顯示，本周香港股市的沽空活動佔總成交額的比例略低於20%，為5月份以來最低水平。

【08：38】NATIONAL ELEC H （00213） 復牌。公司更改暫停辦理股份過戶日期，將僅於8月30日（星期二）暫停辦理股份過戶登記手續；及為釐定獲派截至2022年3月31日止年度末期股息的資格，過戶文件須不遲於8月29日（星期一） 下午四時三十分送達公司股份過戶登記處。公司澄清，該等更改導致末期股息除權基準日由8月25日 （星期四）變更為8月26日（星期五）。

【08：10】恒指黑期升195點，報20131點。

【07：51】【國企內房】建發國際庄躍凱辭任主席 日前涉嫌嚴重違紀違法被查

【07：31】【業績｜遊戲股】中手游半年轉蝕1565萬人幣

【07：15】【解碼｜美團】「ATM」美團8.26壓軸公布次季業績 券商看好美團嚴控成本執行力、關注下半年疫後消費復甦

【06：37】【中國經濟】大好友橋水：中國刺激措施只着力於供應面 忽略需求面

【06：30】中美傳將就審計底稿達成協議，傳中國監管機構已指示大型會計師事務所做好準備將在美上市中概股公司的審計底稿帶到香港，由美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）在香港審閱，相關磋商仍在進行。中概股急彈，納指金龍中國指數急漲6.3%，收報7567點。拼多多、京東、百度及網易等急升。而恒指夜期收市急彈225點，收報20143點。

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【06：20】AMD、Nvidia等造好，帶動納指表現優於道指，納指升1.7%，道指升322點或1%，標指升1.4%。

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編輯：姚卓然