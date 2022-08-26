【ET開市直擊】港股報復式反彈怎解讀 科技股能否重拾升勢？（附Time code）

港股上日報復式反彈，半日市收市近700點，衝穿10天線及20天線；傳中美審計底稿達協議，美股尾盤造好，道指收升322點，種種因素利好，惟觀望鮑威爾於Jack Hole年會發言，港股有冇力繼續彈？科投股能否借機轉勢？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解構港股股走勢。

Time code

00：18 - 港股今日焦點速覽

01：04 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：23 - 亞太股市早段市況速報

04：15 - 鮑威爾在Jackson Hole發言清晰放鷹或更好

05：55 - 美股調整幅度不算大 鮑威爾發言方向清晰才有機會再上

06：23 - 留意債息走勢估計美股方向

07：12 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：15 - 港股上日大反彈對走勢正面

09：42 - 港股升勢能否持續睇兩大因素：中美審計、內地政策憧憬

13：11 - 內地監管降溫有利科技股

14：40 - 中美審計談判要觀望 如成事有利中概股板塊

15：05 - 短線宜選已出業績股份

15：55 - 選消費股：京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690）

16：55 - 京東 （09618） 買賣策略

18：14 - 中海油 （00883） 、中石油 （00857） 業績速報

18：51 - 中海油 （00883） 穩定高息吸引 油價飆上利好

21：09 - 中石油 （00857） 增長、派息落後中海油 （00883）

23：20 - 港股開市前市況速報

24：28 - 業績股：中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中煤能源 （01898） 、江西銅 （00358） 、中國人壽 （02628） 、中信銀行 （00998） 、海螺水泥 （00914）

26：08 - ET個股推介：京東 （09618）

31：15 - 港股開市初段市況速報

31：38 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可買入？

33：32 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 短炒比京東 （09618） 好？

35：02 - 觀眾問股：京東 （09618） 224元有貨怎處理？

36：05 - 觀眾問股：今日恒指衝上2萬，係咪好快又會回落19500？應走貨定高追？本人持有少量美團 （03690）

38：27 - 觀眾問股：美團 （03690） 未有貨可博業績？

40：08 - 觀眾問股：特步 （01368） 11元有貨中線上望幾多？止蝕位？

42：01 - 體育用品股短炒選361度 （01361）

43：13 - 觀眾問股：友邦 （01299） 中期策略應怎部署？內房問題對友邦影響㑹有幾深？手上有少少貨85元買入，現應溝貨？

45：41 - 觀眾問股：中石化 （00386） 、中石油 （00857） 點揀？幾錢入手？

48：00 - 觀眾問股：港交所 （00388） 388元有貨宜溝貨定止蝕？

49：31 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 27元買入現怎處理？

51：21 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 250元蟹好久點算？

53：26 - 港股+A股開市初段市況速報

53：00 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*美滙指數見頂未？《ET財智Talk》外匯專家盧楚仁拆解美金、英鎊「錢」景走勢*

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：何美澄