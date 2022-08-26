【消費情報】7-Eleven x 迪士尼23位人氣角色 推一套8款拉麵碗套裝系列 yuu會員專享換購優惠毋須儲印花

7-Eleven宣布推出迪士尼、彼思、 Marvel及Star Wars一套8款拉麵碗套裝，破天荒一口氣召集23位瘋靡全球的超人氣角色，當中包括米奇和米妮、唐老鴨、小熊維尼、鋼牙與大鼻、巴斯光年、三眼仔、鐵甲奇俠、蜘蛛俠、達斯維達（黑武士）等，化身一套8款CP值極高的拉麵碗套裝系列。此外，同場加映「天然木製托盤」及「醬油碟+匙羹」，配襯成一人前拉麵碗套裝，各位粉絲可於8月31日早上7時起於7-Eleven換購。

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由23位極具人氣的迪士尼、彼思、Marvel及Star Wars角色組成一套8款「拉麵碗套裝」系列，約620ml碗身容量十足，陶瓷打造碗身耐受溫0-100°C。8款碗身均印有各個角色的圖案，款款不同顏色各有風格。

全套「拉麵碗套裝」包括有實用性碗蓋及筷子各一件，碗蓋更可一物兩用當碟使用，用來盛載拉麵的配菜如紫菜和天婦羅，碗蓋間隔可用來擺放汁醬和調味料，而蓋上的小半圓提手位有各個角色圖案作小彩蛋，細緻可愛。「拉麵碗套裝」更配有約19cm長筷子，適合大人及小朋友使用。每款筷子都配有不同角色的 標誌性圖案，可放置於碗蓋上的凹位。

周邊商品「天然木製托盤」以橡膠木為材料，質地堅硬有手感，更分別刻有4款人氣角色圖案，包括唐老鴨、小熊維尼、三眼仔及蜘蛛俠供選購，以不規則的造型配以天然木紋紋理，令每個托盤都獨一 無二，木質適合用來搭配家中不同的食器，托盤更可作輕食碟，用作擺放點心、小食、蛋糕或麵包等。托盤可擺放「拉麵碗套裝」，令享受麵食時倍添一人前的儀式感。「天然木製托盤」通過歐盟和美國FDA對食物接觸容器的要求，大人及小朋友皆可安心使用。

而8款陶瓷製的「醬油碟+匙羹」上，均分別印有8組角色，完美襯托「拉麵碗套裝」的造型設 計。醬油碟可盛載醬油或調味料，或放上各種日式漬物或開胃小菜，就像在日式居酒屋用膳一樣，增添美味之餘，更為日常生活加入小小心思。陶瓷匙羹更方便品嚐各式各樣形狀不一的麵食。

7-Eleven破天荒首次推出自選款式供yuu會員訂購，於8月31日正午12時開始，以88,000 yuu 積分自選4款「拉麵碗套裝」，即8款拉麵碗中隨你選擇4個款式（可重複款式），限量200個名額。毋須儲印花，只需用yuu積分即可輕鬆訂購自己心愛款式，數量有限，換完即止。

「拉麵碗套裝」產品詳情：

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「拉麵碗套裝」換購詳情：

由2022年8月31日早上7時起至10月11日，顧客於7-Eleven分店購物滿20元即可享印花1張。其後每10元可獲多1張印花，如此類推。由2022年8月31日早上7時起至10月14日（共6星期+3 天)，儲齊12張印花加84元，即可隨機換購「拉麵碗套裝」2套；或儲齊8張印花加48元，即可隨機換購「拉麵碗套裝」1套。

由2022年8月31日起至2022年10月11日，yuu獎賞計劃會員專享可以8,800 yuu積分加10元，隨機換購「拉麵碗套裝」1套。兌換日期：2022年8月31日早上7時至2022年10月14日（共 6 星期+3天）。

yuu 會員專享自選款式訂購詳情：

yuu 會員以88,000 yuu積分訂購自選4款「拉麵碗套裝」，限量200個名額。訂購日期由2022 年8月31日中午12時起至9月13日止（共2星期）。取貨日期：2022年9月28日早上7時起至10月4日止。數量有限，換完即止。



「天然木製托盤」產品資料：

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「天然木製托盤」換購詳情：

由2022年8月31日早上7時起至10月14日，顧客於7-Eleven分店以任何消費，加99元換購「天然木製托盤」1款。顧客可自選款式。數量有限，換完即止，不設預訂。

「醬油碟+匙羹」產品資料：

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「醬油碟+匙羹」換購詳情

由2022年8月31日早上7時起至10月14日，顧客於7-Eleven分店以任何消費，加28元換購「醬油碟+匙羹」1款。顧客可自選款式。數量有限，換完即止，不設預訂。

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責任編輯：嚴浩文