【業績｜內房股】綠城中國副總裁李駿：集團項目不存在爛尾風險　半年純利少26%至18億人幣（第二版）

▲ 【業績｜內房股】綠城中國半年純利少26%至18億人幣

綠城中國 （03900） 發布截止6月底止，上半年收入按年增79.1%至647.3億元（人民幣，下同），股東應佔利潤按年少25.5%至18億元；不派中期息，管理層指出以往亦沒有半年派息，集團派息穩定。

綠城中國副總裁李駿表示，明年市場份額目標為3%，去年為2%，將續漸提高；集團不存在交付問題及風險，目前交付率100%，預計全年自投操盤項目逾1300億元，涉90多個項目，約7萬戶。

集團主席張亞東表示，基於行業及經濟發展基本面優勢，集團將繼續布局在一、二線城市；至於新拿地利潤率方面，北京及杭州一批次獲取项目平均净利潤率，分別接近10%及9%，符合內部要求最少8%以上，未來目標在總資產、自投項目及銷售三方面均能在內行業排名首十。

綠城中國上半年取得總合同銷售1,128億元；銷售面積約339萬平方米。綠城中國上半年在8個城市新增20個項目，總建築面積約313萬平方米，預計自投可售貨值3,016億元。

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記者：宋佩恩