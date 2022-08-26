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【業績｜遊戲股】中手游半年轉蝕1565萬人幣

股市 07:31 2022/08/26

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【業績｜遊戲股】中手游半年轉蝕1565萬人幣

中手游 （00302） 上半年經調整虧損為1565.4萬元人民幣（人民幣，下同），去年同期為溢利4017.8萬元；期內收益按年倒退43.5%至12.33億元，集團指出乃受早前未能預期取得遊戲版號所致。

上半年平均每月活躍用戶數按年倒退33%至1278萬人；月均付費用戶按年少34.7%至94.1萬人；每名付費用戶月均收益（ARPPU）按年少13.3%至218.3元。

中手游表示，截至今年6月底公司研發開支按年增65.1%至2.04億元；歷史累計上線自研產品11款，待上線10款，當中5款遊戲登錄海外，涉收入2.28億元，包括《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》期內於泰國及越南上線。 

公司表示，《召喚先鋒》料於12月上線，《全明星激鬥》、《奧特曼：結集》、《我的御劍日記》、《鎮魂街：天生為王》及《城主天下》預計於下半年上線；《仙劍世界》預計於明年上半年上線。

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