【解碼｜美團】「ATM」美團8.26壓軸公布次季業績　券商看好美團嚴控成本執行力、關注下半年疫後消費復甦

▲ 【解碼｜美團】「ATM」美團8.25壓軸公布次季業績 券商看好美團嚴控成本執行力、關注下半年疫後消費復甦

「ATM」成員美團 （03690） 壓軸周五（26日）公布第二季業績，市場估計，美團次季大部分時間均受累疫情衝擊及宏觀經濟不確定性，然而仍看好美團嚴控成本的執行力，而且監管環境改善，相信美團能捕捉到下半年疫後消費復甦。

據彭博綜合數據，市場料美團次季營收增11%至485.48億元（人民幣，下同）；列賬淨虧損32.45億，按年擴大3.4%；經調整虧損21.73億元，按年擴大2.0%。

摩通：美團核心業務保持彈性 新業務成本優化空間大

摩根大通今月初已發表報告，料宏觀經濟不確定性不斷上升，或影響近期財務狀況以及投資者對中國消費互聯網股份情緒。不過，摩通認為，美團憑藉久經考驗的執行能力、競爭和監管環境改差，相信美團前景可見性清晰，有能力捕捉中國疫情浪潮後的消費復甦，重申跑贏評級及225元目標價。

摩通料美團核心業務保持彈性，6月份零售業出現復蘇，但料次季外賣及到店存在上行風險，儘管消費復甦步伐似乎在 7 月開始放緩，但預計美團仍有措施減輕宏觀不確定性影響，料下半年外賣收入按年恢復至中高水平增長，到店收入將於末季恢復正常增長軌跡。摩通又估計，美團新業務成本優化空間大，可支持短期盈利表現。

中信建投：精準防控帶動到店酒旅恢復 美團優選料加速扭虧

中信建投則估計，美團4月外賣單量增速顯著下行，5 月中旬後有所好轉，6月顯著回升，預計次季外賣訂單量按年增長2至3%，同時，疫情影響下小商戶歇業，大商戶等維持運營推升為平均客單價水平，帶動外賣收入增速有望達到12%。

中信建投又稱，精準防控方向帶動到店酒旅恢復，抖音進軍到店領域對美團影響有限，料美團到店酒旅收入按年降低19%。新業務方面，中信建投料互聯網監管大趨勢下，社區電商都從原先強補貼追求收入體量的高增長，轉為加速利潤端扭虧，預計下半年優選的減虧會進一步提速。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【解碼｜中國經濟】華夏基金睇好消費行業 中信建投指A股下半年仍震盪

【解碼｜京東】京東次季純利表現勝預期 券商料股價反應積極、下半年出台政策提振消費情緒

記者：李哲毅