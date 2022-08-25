【玩樂好去處】昂坪360 辦「昂坪秋日花燈祭」 中秋預售纜車優惠門票低至$98

下月便是中秋節，適逢今年中秋剛好於週末長假期，不少人也開始部署活動。其中昂坪360將於9月1日至18日舉辦「昂坪秋日花燈祭」，昂坪市集於搖身一變成為賞燈好去處，掛上手繪燈籠和心形花燈，加上昂坪市集獨有的古色古香氛圍襯托下，讓賓客置身於花燈海之中渡中秋。昂坪360官網更推出限定優惠，預售門票低至4折。

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於這次「昂坪秋日花燈祭」，手繪花燈將照亮昂坪市集，圓形手繪花燈陣由專上學院視覺藝術教育學系學生一筆筆親手繪畫而成，集心意及創意於一身。

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同時也設有心心相印心願亭，掛滿粉色系心形花燈，菩提許願樹亦掛滿特色手繪燈籠。不論大人或是小朋友，也可以參與應節「燈謎遊戲」，完成遊戲更可參加抽獎，贏取豐富獎品。昂坪360更會舉辦「大澳非茂里」 手繪燈籠工作坊及特色面繪體驗，節目豐富，讓一家大細中秋樂聚天倫。

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由即日起至9月2日，賓客於到訪日最少一天前經昂坪360官網，以低至4折預訂指定纜車門票或產品，包括以優惠價 98元(成人及小童同價)預購來回標準纜車車票、於官網購買指定優惠滿360元額外獲減60元，多重優惠歡渡中秋佳節，詳情請參閱昂坪 360 官方網站。

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記者：陳詠妍