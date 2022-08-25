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【新能源產業】英國為推廣電動車 將在英格蘭設逾1000支充電樁 斥資4.5億元英鎊

環球政經 15:35 2022/08/25

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近年世界各地的電動車需求和銷量大幅增加。而英國當局日前宣布，將斥資 2,000 萬元英鎊，在英格蘭的 9 個行政區設置 1,000 支或更多的電動車充電樁。

英國為推廣電動車，曾斥資 4.5 億元英鎊，推出大規模增建電動車基礎設施計劃（Local Electric Vehicle Infrastructure，LEVI） ，並撥款1,000 萬元英鎊建造充電樁，另外也計畫從民間基金及各行政區的政府基金當中，提取900 萬元英鎊及190 萬元英鎊。

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此外，路面住宅充電站計畫（On-Street Residential Chargepoint Scheme，ORCS） 也宣布再投入 1,000 萬元英鎊資金，因此這次的充電樁安裝計畫，在今年所取得的款項也將達到 3,000 萬元英鎊。ORCS 到目前為止已安裝近 2900 支的充電樁，未來還計劃新安裝 1 萬支。

而在今年年初，英國運輸部（Department for Transport，DFT）發言人表示，政府將撥出13億元英鎊（約137億港元）提升充電站供應，並將於各地家庭、企業和住宅街道上推出充電站，同時承諾短期內將於國內的高速公路和主要公路上，增設充電站。DFT發言人也透露，政府將會公布有關電動汽車基礎設施計劃，並會與地方部門合作。

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責任編輯：龍紀瑩

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