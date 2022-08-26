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【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成

宏觀解讀 06:02 2022/08/26

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【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里巴巴美股急衝100美元

中美關係一直影響在美國上市的中概股，近月持續受退市及審計底稿問題困擾，市場消息指，美國和中國即將達成協議，允許美國審計機構前往香港檢查在紐約上市的中國公布審計底稿。消息令美國上市的中概股急升，阿里巴巴（美：BABA）美股一度高見101.03美元，收市升8%，收報99.89美元。

消息指，中證監正在安排美國上市的中國公司，及其會計師事務所將審計底稿和其他數據從中國內地轉移到香港。

中證監表示目前無相關信息可披露，美國上市公司會計監督委員會對消息不予置評。

據證監會資料顯示，京東淡倉達95億元，阿里巴巴淡倉達58億元，若消息屬實，淡倉有望成為股份反彈的助力。

【解構港股】淡友小心　大摩：再跌空間有限　挾淡倉風險上升

股份 收市報（美元） 升幅（%）
阿里巴巴（美：BABA） 99.89 8.0
京東（美：JD） 64.91 9.2
百度（美：BIDU） 151.02 8.7
騰訊音樂（美：TME） 4.99 5.5
拼多多（美：PDD） 59.83 12.4
富途(美：FUTU) 45.91 12.7

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編輯：葉志偉

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