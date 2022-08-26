【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成

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【美股收市】儲局年會鮑威爾今晚講話 道指先升322點 納指升1.7%（不斷更新）
中美關係一直影響在美國上市的中概股，近月持續受退市及審計底稿問題困擾，市場消息指，美國和中國即將達成協議，允許美國審計機構前往香港檢查在紐約上市的中國公布審計底稿。消息令美國上市的中概股急升，阿里巴巴（美：BABA）美股一度高見101.03美元，收市升8%，收報99.89美元。
消息指，中證監正在安排美國上市的中國公司，及其會計師事務所將審計底稿和其他數據從中國內地轉移到香港。
中證監表示目前無相關信息可披露，美國上市公司會計監督委員會對消息不予置評。
據證監會資料顯示，京東淡倉達95億元，阿里巴巴淡倉達58億元，若消息屬實，淡倉有望成為股份反彈的助力。
|股份
|收市報（美元）
|升幅（%）
|阿里巴巴（美：BABA）
|99.89
|8.0
|京東（美：JD）
|64.91
|9.2
|百度（美：BIDU）
|151.02
|8.7
|騰訊音樂（美：TME）
|4.99
|5.5
|拼多多（美：PDD）
|59.83
|12.4
|富途(美：FUTU)
|45.91
|12.7
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編輯：葉志偉