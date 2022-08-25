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Sun Life 永明冠名贊助Minions Run 香港站2022　跑手亦可捐款

商業 22:24 2022/08/25

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Sun Life 永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022」將於2022年12月27日星期二（聖誕節補假日）在香港科學園舉行。活動由環球Universal Studio 正式授權主辦單位Running Aces Event Limited 舉辦，並由Sun Life 永明冠名贊助。

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Sun Life 永明在港己130年，希望鼓勵公眾多做運動，並與一眾跑手一起做善事，為受惠機構籌款，回饋社會。是次活動特設2 場慈善賽，由香港永明金融捐出港元13萬予香港糖尿聯會，同時設有跑手捐款選項予香港傷殘青年協會。

香港永明金融首席客戶及市務總監馮震宇表示，一直以來，Sun Life 永明也有支持糖尿病防治、預防、護理和研究。

是次活動特設2 場慈善賽，由香港永明金融捐出港元13萬予香港糖尿聯會，以支援該協會所籌劃的相關活動。

另外，以上活動亦設有跑手捐款選項，跑手於報名時可選擇捐款予香港傷殘青年協會，而Sun Life 永明亦將以配對形式捐出同等金額，所籌得的善款將全數撥捐至該會轄下的傷青動力學堂，為不同年齡的傷、健人士提供服務。希望能與傷青會攜手提高大眾對殘疾人士的關注，宣揚傷健共融的正面價值。

編輯：梁巧恩

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金融 運動 殘疾 Minions 傷健共融 香港科學園 聖誕節 護理

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