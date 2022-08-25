【家居設計】花45萬翻新 40年舊居屋變447呎無印風窩居 日式「室內窗」成焦點

日式無印風一直是熱門的裝修風格，今次介紹一個位於新界區大圍的景田苑，於1983年落成，樓齡近40年，單位為447平方尺，兩房一廳，單位裝修已有多年歷史，頗為殘舊，不過單位的間隔實用又四正，正正是優勝之處，因此翻新後單位的間隔沒有任何改動，最終屋主在裝修工程上花費約45萬元，將殘破的單位改造成具日式風格的溫暖小屋。

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裝修後的家居使用大量木材展現日式無印極簡風格，而在木色之中採用了白色的家品及灰色的大型家具，例如在客廳，設計師擺放了一張深灰色梳化，近窗邊放置灰色的木餐枱組合，再在近門口的牆壁打造了一整排電視櫃，上方採用白色櫃門；下方採用木色櫃門，又將中間位置留白，用作擺放書藉及裝飾品，再添加燈條，下方的木櫃用上了梯級式設計，連接旁邊的電視機位置，並將轉角設計成「45度」的斜角櫃，預留空間供屋主出入之餘，更讓視覺上更寬敞。

雖然單位間隔正方，但玄關位置呈鑽石型是棘手的問題，不過設計師巧妙地運用小窗與廚房的空間，打造一個木色的玄關櫃，再運用滲光燈增加空間感，成功解決此問題。設計師將走廊的牆身角落以木材造出弧度，務求改變木材質堅硬而挺直的印象，從而提升層次感，即使家中大部分地方以木材為主，也不會讓人感到累贅重複。

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若要引進自然光提升採光度，最理想的做法是擴大外牆的開窗面積。不過，由於在本港改動窗或玻璃外牆受到限制，因此設計師只好在房內打造日式的「室內窗」，讓室內與室外兩邊的窗戶互通採光，令光綫更加充足。

房間一貫全屋的裝修風格，房門用上木飾條趟門點綴，別具日式風格，房內的地板以木材架高，從房的門口位置開始，打造一張地台床，頓時變成日式「塌塌米」。設計師在房內設計了一張書枱，正面朝向「室內窗」，讓光綫從客廳照入書枱，一旁的窗邊亦打造了通透的玻璃櫃，改善空間的採光。廚房方面，設計師雖然沒有使用木色系為廚房的色調，反而用上了深灰色，增添了高雅的感覺，在牆壁上安裝了暖黃色的滲光燈，讓冰冷的雲石牆與暖色系結合，呼應了整體家居中暖色木系的主調。

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＊圖片及資料由 Page Interior Design 提供

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責任編輯：龍紀瑩