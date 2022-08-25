▲ 【業績｜AI股】商湯上半年經調整虧損擴大2.6倍至25.6億人幣 疫情拖累營收倒退14%

AI股商湯 （00020） 公布上半年業績，期內收入14.15億元（人民幣，下同），按年倒退14.3%；列賬虧損約31.57億元，按年收窄14.7%；經調整虧損約25.64億元，按年擴大264.9%。

業務分部方面，智慧商業收入5.68億元，按年下降12.2%，商湯解釋，部分城市實施疫情封控措施，延遲客戶的人工智能支出以及產品的現場部署，同時延遲收入確認。

商湯：部分城市優先防疫 推遲智慧城市項目

疫情也拖累期內智慧城市收入下降44.8%至4.34億元，商湯稱，部分城市優先防疫，智慧城市項目的建設進度有所推遲，但上半年已持續擴大內地城市覆蓋範圍，並新增15個已部署城市方舟的城市。

智能汽車收入則增加71.1%至1.21億元，主要由於智能汽車的客戶數量由去年同期的13個增加至20個。

下半年AI傳感器、元宇宙產品進入商業化階段

商湯預計，下半年，智慧生活與智能汽車板塊可加速發展，智慧生活板塊的AI傳感器、元宇宙產品等進入規模商業化階段，而智能汽車板塊，隨著定點車型的推向市場，量產收入將提高。

值得留意是，商湯上半年毛利率66.0%，按年少7個百分點，原因是客戶需求以致令硬件成本佔比增加所致。

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記者：李哲毅