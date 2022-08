【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興

近日較引起關注的負面新聞其中為有香港和台灣居民受騙被「賣豬仔」到東南亞地區如柬埔寨、緬甸北部等地,涉及賭場工作行騙,甚或懷疑有活摘器官的傳聞,若果屬實就比前期介紹日劇《潘多拉的果實》用複製人作「後備」更讓人髮指。新聞報導香港已收到37宗求助,台灣涉及人數更多,現代社會仍生人口販賣等事件確實令人震驚,但願當地執法部門能盡快救出受害人質並將罪犯繩之以法。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

行九運亞洲大利東南亞

負面新聞以外,從術數卻值得注意另一個現象,便是九運臨近,東南亞地區比過往備受注目亦是不爭。九運離卦屬火,所主方位正為南方,如果以亞洲版塊來看,便是東南亞地區,方位正是大陸板塊的南隅(離卦)。約在20年前當七運轉八運之初,日謙曾在網誌分析八運屬土,土寄中央,利中土即中原地區,艮卦方位也利東北,以亞洲來說屬南韓地區或東北地區,亦預期由於九運旺南亞,當中最大片的土地自然便是印度,當在八運便有起飛的趨勢,此為術數分析,卻也符合當時外國經濟學家估計未來會是「龍」(喻中國)和「象」(喻印度)經濟奇蹟。20年過去似乎中國已成第二大經濟體,印度和其他南亞地區也隨後發展蓬勃,天運所趨實不容輕視。

早陣子,媒體報導香港首富李嘉誠拋售英國投資套現近2,000億美元,並投資800億美元於新興市場越南,李先生過往獨到眼光相信必定也是無寶不落的。再看一下上面地圖,亞洲大陸最南隅,一面是印度,另一面便是越南、柬埔寨、泰國等國家。以現時發展狀況,印度於軟件業和其他各方面的發展基礎已很成功,待時運而更興盛應該並沒異議。另邊廂東南亞諸國在過去十多年其實亦有相錯的發展,以術數角度近年可能因應元運變遷,政治上稍多波動,以符合新元運革故更新之象,未來經濟也會大有作為。

風水術數上對某地方風土人情和發展方向,有所謂「一方水土一方人」的說法,某地區會受著不同山川、天星影響,而蔭育出不同人物各有精彩。印度地區於八運已有明顯成績,九運變化得另文介紹。另一邊東南亞地區八運尾政治動盪稍多外,發展也較多賭場博彩等事情,都會和天文地理,再配合元運有關。就如八運澳門正值回歸後,博彩事業帶動經濟大幅發展,以大玄空風水來說,就和珠江出口分流到香港和澳門的流水清濁不一有重大關係,配合天運澳門九運旺氣退卻,發展便恐怕要另覓新方向,不過即然八運已過也不再詳談。

南亞星宮分野在天府垣

九運既旺南方,南隅國家卻不止一個,未來會嘗試以術數作更詳細分析。大玄空風水以外,讀者相信亦有興趣從中國星占學探討,那便要深入談「天星分野」學問,以往已介紹過以星宮分配中原大地,再配合星象去預測個別地區歲運得失。若果預測中原地區以外,亦要配合分野,前賢曾以《步天歌》作推衍,例如越南便以三垣的天市垣的「南海」,仰光光以「韓」作分野等等,約於巨蛇座、蛇夫座,地支約丑、寅二宮,讀者們可鑑古知今先參詳一下,有機會給大家解說。

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

