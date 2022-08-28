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【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興

名人薈萃 11:30 2022/08/28

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近日較引起關注的負面新聞其中為有香港和台灣居民受騙被「賣豬仔」到東南亞地區如柬埔寨、緬甸北部等地，涉及賭場工作行騙，甚或懷疑有活摘器官的傳聞，若果屬實就比前期介紹日劇《潘多拉的果實》用複製人作「後備」更讓人髮指。新聞報導香港已收到37宗求助，台灣涉及人數更多，現代社會仍生人口販賣等事件確實令人震驚，但願當地執法部門能盡快救出受害人質並將罪犯繩之以法。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

行九運亞洲大利東南亞

負面新聞以外，從術數卻值得注意另一個現象，便是九運臨近，東南亞地區比過往備受注目亦是不爭。九運離卦屬火，所主方位正為南方，如果以亞洲版塊來看，便是東南亞地區，方位正是大陸板塊的南隅（離卦）。約在20年前當七運轉八運之初，日謙曾在網誌分析八運屬土，土寄中央，利中土即中原地區，艮卦方位也利東北，以亞洲來說屬南韓地區或東北地區，亦預期由於九運旺南亞，當中最大片的土地自然便是印度，當在八運便有起飛的趨勢，此為術數分析，卻也符合當時外國經濟學家估計未來會是「龍」（喻中國）和「象」（喻印度）經濟奇蹟。20年過去似乎中國已成第二大經濟體，印度和其他南亞地區也隨後發展蓬勃，天運所趨實不容輕視。

早陣子，媒體報導香港首富李嘉誠拋售英國投資套現近2,000億美元，並投資800億美元於新興市場越南，李先生過往獨到眼光相信必定也是無寶不落的。再看一下上面地圖，亞洲大陸最南隅，一面是印度，另一面便是越南、柬埔寨、泰國等國家。以現時發展狀況，印度於軟件業和其他各方面的發展基礎已很成功，待時運而更興盛應該並沒異議。另邊廂東南亞諸國在過去十多年其實亦有相錯的發展，以術數角度近年可能因應元運變遷，政治上稍多波動，以符合新元運革故更新之象，未來經濟也會大有作為。

風水術數上對某地方風土人情和發展方向，有所謂「一方水土一方人」的說法，某地區會受著不同山川、天星影響，而蔭育出不同人物各有精彩。印度地區於八運已有明顯成績，九運變化得另文介紹。另一邊東南亞地區八運尾政治動盪稍多外，發展也較多賭場博彩等事情，都會和天文地理，再配合元運有關。就如八運澳門正值回歸後，博彩事業帶動經濟大幅發展，以大玄空風水來說，就和珠江出口分流到香港和澳門的流水清濁不一有重大關係，配合天運澳門九運旺氣退卻，發展便恐怕要另覓新方向，不過即然八運已過也不再詳談。

南亞星宮分野在天府垣

九運既旺南方，南隅國家卻不止一個，未來會嘗試以術數作更詳細分析。大玄空風水以外，讀者相信亦有興趣從中國星占學探討，那便要深入談「天星分野」學問，以往已介紹過以星宮分配中原大地，再配合星象去預測個別地區歲運得失。若果預測中原地區以外，亦要配合分野，前賢曾以《步天歌》作推衍，例如越南便以三垣的天市垣的「南海」，仰光光以「韓」作分野等等，約於巨蛇座、蛇夫座，地支約丑、寅二宮，讀者們可鑑古知今先參詳一下，有機會給大家解說。

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【溫股知新】港股仍未跌夠  科技股莫強求

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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