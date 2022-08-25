【元宇宙】2022數碼娛樂領袖論壇8月26登場 場內設多個元宇宙體驗區 入場門票只需100元

「數碼樂領袖論壇」將一連三日（8月26至28日）於數碼港舉辦，今年論壇以「跨越虛實 娛樂無界」為主題，超過50位國際及本地專家將圍繞數碼娛樂行業的最新發展，例如深入剖析元宇宙科技於娛樂、藝術及運動各領域的未來發展趨勢，為與會者解構多個熱門話題，例如非同質化代幣（NFT）、「運動獲利/邊跑邊賺」（Move-to-Earn）、如何利用元宇宙拓展品牌或涉及的法律議題等，帶領行業全方位發掘新世代的數碼娛樂生態，解鎖無遠弗屆的元宇宙世界及無限商機。

以下為活動示意圖：

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今年論壇除了探討數碼娛樂如何突破界限，亦三大體驗專區，內容圍繞元宇宙、運動科技、 藝術科技，如第五屆光雕節、「元宇宙博覽館」、「數碼洞穴」、「量子宇宙」等藝術科技裝置相信會是不錯的打卡位，此外，活動亦有多項原只應用到籃球、網球、射擊、賽車等運動員身上的研習科技讓市民親身體驗，。屆時亦會有超過10場香港學界、現役及前 職業電競選手不同類別的電競表演賽或比賽等亦於三天活動期間內輪流上演。

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此外，現場更有多個不同的工作坊，包括電子賽車工作坊、無人機體驗工作坊、VR動畫工作坊、DIY非同質化代幣工作坊等，適合七歲或以上小朋友參與，入場門票只需100元。而數碼港亦會在論壇期間提供免費由旺角、金鐘及堅尼地城出發的穿梭巴士，詳情可參閱：https://delf.cyberport.hk/tc/venue。

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記者：鄭日棱