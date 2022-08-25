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【美國經濟】美國第二季GDP上修至跌0.6％　勝市場預期

環球政經 21:37 2022/08/25

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美國商務部周四（25 日）公布美國第二季國內生產總值（GDP）修正數據，第二季GDP由原本的跌0.9%，上修至跌0.6%，優於市場預期的-0.8%。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

此次數據主要反映了個人消費開支（PCE）和私人庫存投資的向上修正，但部分被住宅固定投資的向下修正所抵消。美國第一季度GDP跌1.6%，與第一季度相比，第二季度的降幅較小，主要反映了出口的回升和政府支出的較小下降。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股　【下一頁

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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