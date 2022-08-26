【業績｜MINISO】名創優品抽升14%　6月底止季度經調整淨利增57%至2.23億人幣　內地近周銷售呈穩定復甦

▲ 名創優品6月底止季度經調整淨利增57%至2.23億人幣

名創優品 （09896） （美：MNSO）公布截至6月底的第4季及全年業績。名創優品上季收入為23.18億元（人民幣，下同），按年跌6.3%；經營利潤2.72億元，按年增44.9%；純利約2.05億元，按年增78.1%；經調整淨利潤2.23億元，按年增長56.9%。

名創優品現抽升14%，報13.22元。

名創優品全財年收入100.85億元，按年增11.2%；純利約6.38億元，去年同期蝕14.15億元；經調整淨利7.2億元，按年增51.4%。集團早在8月17日、即發布業績前約一周已宣布，每股ADR派特別息0.172美元，或每股普通股派0.043美元。

管理層料疫情不確定性仍然存在 但內地銷售復甦令人鼓舞

名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富稱，雖然疫情造成上季業績短期承壓，但內地線下零售遭遇前所未有的挑戰之時，海外業務收入按年增長了近50%，貢獻公司總收入的34%，創2020年初期以來最高季度。葉國富預計，2023財年疫情的不確定性仍然存在，但未來收入和利潤的增長依然保持樂觀。

名創優品的首席財務官兼執行副總裁張賽音稱，上季毛利率達到33.3%的歷史新高，按年增長7.5個百分點。張賽音又指，隨著進入到今季最後一個月，觀察到內地市場令人鼓舞的銷售復甦態勢，並且這種態勢已在過去幾周穩定在健康水準，展望未來數季，會通過嚴格執行品牌升級工及和海外業務的穩步復甦下，利潤表現將更加常態化。

名創優品門店的數量截至6月底為5,199家，按年增長450家，按季增長86家。

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記者：李哲毅