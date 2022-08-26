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【Jackson Hole】堪薩斯城聯儲銀行行長喬治：不排除加息至5厘　利率仍未升至對經濟構成壓力的程度

股市 10:34 2022/08/26

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【Jackson Hole】堪薩斯城儲行喬治：不排除加息至5厘

Jackson Hole正舉行，負責主辦會議的堪薩斯城聯儲行行長喬治 （Esther George）表示，美國通脹仍然高企，7月經濟數據中雖看到通脹緩和跡象，但目前通脹仍處於高企水平，未來還有更多工作要做。

她表示，9月議息會議前，仍有更多通脹和就業數據出爐，目前仍不清楚聯儲局最終需要將利率提高至多高的水平，才能控制住通脹，惟利率仍未上調到對經濟構成壓力的程度，將利率上調至4厘以上是可能的，甚至不排除上調至5厘以上的可能性。

她預期，失業率將上升，經濟需求正下降，而加息要在經濟中發揮作用是需要時間。

喬治表示，她不贊同金融市場對於儲局明年開始將會減息的押注，她認為不得不繼續加息，可能會超過4厘，「除非數據方面發出訊號，否則你是不會知道的。」

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記者：譚志偉

美股 經濟衰退 宏觀分析 失業 貨幣政策 財政政策 堪薩斯 經濟 減息 加息

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