▲ 【Jackson Hole】堪薩斯城儲行喬治：不排除加息至5厘

儲局年會Jackson Hole正舉行，負責主辦會議的堪薩斯城聯儲行行長喬治 （Esther George）接受一系列的採訪，綜合外電報道指，喬治表示，我們仍有高通脹。在7月的數據中看到了緩和，但認為通脹仍是高企，還有更多的工作要做。她表示在9月議息會議前，仍有更多通脹和就業數據出爐。目前仍不清楚聯儲局最終需要將利率提高至多高的水平，才能控制住通脹，惟利率仍未上調到對經濟構成壓力的程度，將利率上調至4厘以上是可能的，甚至不排除上調至5厘以上的可能性。

她預期失業率將上升，經濟需求正下降，而加息要在經濟中發揮作用是需要時間。

喬治今年擁有投票權，在6月議息會議中，是唯一投票反對加息0.75厘。

喬治表示，她不贊同金融市場對於儲局明年開始將會減息的押注，她認為不得不繼續加息，可能會超過4厘，「除非數據方面發出訊號，否則你是不會知道的。」

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記者：譚志偉