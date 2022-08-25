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【烏克蘭戰爭】花旗：逐漸結束在俄羅斯的消費者銀行和商業銀行業務　料2300員工受影響

股市 21:06 2022/08/25

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花旗（美：C）宣布，作為其繼續努力減少在俄羅斯的業務和風險敞口的一部分，它將逐漸結束其在該國的消費者銀行業務和當地商業銀行業務。花旗還將繼續積極尋求出售某些俄羅斯消費者銀行業務組合。

今季集團將開始採取行動，推動其位於俄羅斯的消費者和當地商業銀行業務逐步結束，預計約2,300名員工、15個分支機構會受結束業務所影響。受退出業務影響的消費者產品和渠道，包括存款、投資、貸款和卡類。花旗又預計，就今天所宣布於俄羅斯結束業務計劃，將產生約 1.7 億美元的成本，主要是在未來 18 個月內，並主要受重組、供應商終止費和其他相關費用的推動。

截至今年第2季末，花旗在俄羅斯的剩餘敞口為 84 億美元，低於 2021 年底的 98 億美元，其中約 10 億美元與俄羅斯的消費者和當地商業銀行業務有關。

續為退出俄國業務跨國機構客戶提供支持

花旗去年4月宣布退出俄羅斯消費者銀行業務的計劃，作為其全球戰略更新的一部分，以退出亞洲、歐洲、中東和非洲以及墨西哥的14個市場的消費者特許經營。今年3月，花旗擴大了其在俄羅斯計劃退出的業務範圍，涵蓋當地商業銀行業務在內。花旗重申，繼續為其跨國機構客戶提供支持，尤其是那些正經歷結束俄羅斯業務的客戶。

花旗歐洲、中東和非洲行政總裁David Livingstone表示，今天的決定是集團繼續努力減少在俄羅斯的活動的一部分，這與該集團採取的其他行動一致，包括限制集團所提供的服務、減少集團的風險敞口以及不招攬任何新業務或客戶。

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編輯：胡學能

地緣政治 美股 花旗銀行 俄羅斯 銀行

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