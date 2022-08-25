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【AAPL】打破慣例　不與iOS同步更新　蘋果證實iPadOs 16延期推出

環球政經 21:18 2022/08/25

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據彭博引述知情人士透露，蘋果（美：AAPL）預計將其下一次iPadOS的更新將推遲大約一個月，與一般和iPhone 的iOS同時更新有所不同。在過去的幾年裡，蘋果一直在 9 月份同時發布了PadOS 和 iOS的更新。知情人士表示，蘋果計劃在如期推出 iOS 16，但預計要延至直到 10 月才推出 iPadOS 16。主要是原因是其新的多工系統「幕前調度」（Stage manager）漏洞和開發者Beta版的錯誤太多，導致蘋果不得不延後推出。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

蘋果其後向網媒 TechCrunch表示，由於今年是對於 iPadOS 來說，特別重要的一年。作為專為iPad設計的平台，其可以靈活地按自己的時間表推出 iPadOS。故iPadOS 將在延至今年秋天發布。即直接跳過 iPadOS 16.0，以16.1 版本推出。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股　【下一頁

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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