【AAPL】打破慣例　不與iOS同步更新　蘋果證實iPadOS 16延期推出

據彭博引述知情人士透露，蘋果（美：AAPL）預計將其下一次iPadOS的更新將推遲大約1個月，與一般和iPhone的iOS同時更新有所不同。在過去的幾年裡，蘋果一直在9月份同時發布了PadOS和iOS的更新。知情人士表示，蘋果計劃在如期推出iOS 16，但預計要延至直到10月才推出iPadOS 16，主因是其新的多工系統「幕前調度」（Stage Manager）漏洞和開發者Beta版的錯誤太多，導致蘋果不得不延後推出。

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蘋果其後向網媒TechCrunch表示，由於今年是對於iPadOS來說特別重要的一年，作為專為iPad設計的平台，其可以靈活地按自己的時間表推出iPadOS，故iPadOS將再延至今年秋天發布，即直接跳過iPadOS 16.0，以16.1版本推出。

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責任編輯：黃苑筠