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【業績｜零售股】周生生上半年少賺12%至4.7億　中期息增至15仙、周息率近5厘　內地6月起珠寶銷售重錄正增長

股市 20:46 2022/08/25

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【業績｜零售股】周生生上半年少賺12%至4.7億　中期息增至15仙、周息率近5厘　內地6月起珠寶銷售重錄正增長

零售股周生生 （00116） 公布上半年業績，期內收入100.92億元，按年跌7%；純利約4.72億元，按年少12%；每股賺6.96仙；派中期息15仙，按年多7.1%或1仙。周生生周四收報8.66元，升0.23%，以此推算，周息率約4.97厘。

周生生上半年內地零售額約71.47億，按年持平，而港澳則跌5%至24億元。周生生指出，2022年新年期間，內地、香港及澳門地區的銷情頗為理想，但新一波疫情隨之而來，內地一些主要城市實施了嚴格的社交距離措施窒礙了消費；疫情亦使香港和澳門的零售業癱瘓了。

內地6月珠寶及鐘錶銷售錄正增長 香港4月受惠消費券

不過，周生生提到，6月隨著疫情漸趨緩和，內地珠寶及鐘錶銷售開始錄得按年增長，而香港則在4月受惠於消費券帶動，銷售大幅反彈。

周生生上半年淨開店共 33 間，門店總數905間。內地整體同店銷售跌幅由首季的6%擴大至14%；港澳同店銷售則由首季的跌27%至反彈至第二季的正增長19%。

儘管受到毒疫情影響，周生生上半年內地線上銷售按年大增24%至13.95億元，佔內地總銷售約19%，按年增加3個百分點。

相關文章：

【業績】周生生去年純利升18%至6.4億元、派末期息28港仙　股價早段曾挫逾9%

【盈喜│零售股】周生生料上半年多賺約1.5倍　仍未重返疫前水平

編輯：李哲毅

港股 周生生（00116）

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