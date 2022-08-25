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【亞洲科技展2022】華為雲設5大區域　展示雲端遊戲及虛擬數碼引擎

商業 20:28 2022/08/25

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香港華為雲將於8月24至25日，一連2日在亞洲國際博覽館舉行的Revive Tech Asia 2022（亞洲科技展2022）設有專題展區。（華為提供圖片）

香港華為雲將於8月24至25日，一連2日在亞洲國際博覽館舉行的Revive Tech Asia 2022（亞洲科技展2022）設有專題展區。以「創新科技」和「雲原生」為主題，展示華為的規劃、產品以及服務，協助本港企業實行數碼轉型。

【美國經濟】通脹、升息無阻加價　美國8月新車價格將創歷史新高

華為雲展區共有5大區域，除了介紹華為品牌外，亦展示華為在各個範疇，包括雲業務、5G、企業智慧方案、數碼能源等的前沿技術。

「社會責任」區域

「社會責任」區域介紹華為生態扶持計劃（Spark），透過多方面協助加速初創企業及生態夥伴的業務成長；透過學院教育及行業人才培養建立開發者生態；「TECH4ALL」計劃與各地政府企業、營運商及NGO等機構就教育、自然、健康、均衡發展4大範疇合作。

「智慧城市」區域

「智慧城市」區域展示華為協助內地及海外各地城市實現數碼轉型的成功例子，透過大數據、物聯網、人工智能等創新技術，帶來精準的城市管理及政務服務。AI機械狗透過華為雲ModelArts的AI模型訓練平台，實現多個自動化功能；智慧流程機械人透過結合RPA和OCR等技術，為客戶實現業務流程自動化、文字自動獲取等應用。

「智能底座」區域

「智能底座」區域則展示多項華為雲的嶄新突破，包括當前華為雲全球一張網的佈局，於香港設有3個可用區，用以支撐各行業的本地用戶把業務範圍擴展到大灣區，以及中資出海、外資入華等業務拓展場景；雲原生2.0（Cloud Native 2.0）技術的全景圖，介紹華為所提供多樣的企業雲端部署工具及產品。

為了加強與參觀人士的互動，展區設有「創新區域」，展示各種嶄新的技術體驗，包括雲端遊戲及虛擬數碼引擎。在雲技術的高速發展下，遊戲開發商可基於雲上的多元算力及彈性計費模式，實現渲染及開發測試工作；遊戲玩家亦能透過虛擬伺服器無縫享受高性能要求的遊戲。

最後一個展區則是開放區域，華為一連兩日舉辦不同大小的活動，當中包括技術沙龍、商業夥伴演講等，讓參觀人士能夠更詳細了解華為雲與夥伴的技術及業務發展。

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責任編輯：李智美

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