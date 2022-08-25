  • 28°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜水泥股】海螺水泥上半年少賺3成　不派息　貿易業務收入跌9成半

股市 20:25 2022/08/25

分享：

分享：

【業績｜水泥股】海螺水泥上半年少賺3成多　不派息

海螺水泥 （00914） 公布中期業績，截至6月底止半年營業收入約為562.76億元，按年下跌約30.06%；純利約為99.71億元，按年下跌約33.46%。不派中期息。

集團指，由於上半年受產品銷量按年下降影響，國內各區域自產品銷售金額均有不同幅度的下降，建材行業自產品銷售錄得營業收入為461.56億元，按年下降10.12%；毛利率為33.74%，按年下降8.2個百分點。

建材行業貿易業務營業收入為8.96億元，按年大幅下跌95.04%；毛利率為0.83%，按年升0.63個百分點。

集團上半年新增熟料產能240萬噸，水泥產能325萬噸，骨料產能870萬噸，商品混凝土產能300萬立方米，光伏發電裝機容量37MW。

截至報告期末，集團熟料產能為2.72億噸，水泥產能為3.87億噸，骨料產能為7,450萬噸，商品混凝土為1,770萬立方米，光伏發電裝機容量為237MW。

相關文章：

【內銀業績】中信銀行上半年多賺12%　內房公司貸款不良率2.89%、較去年底降

【業績｜虛擬資產】BC科技集團上半年虧損擴大近倍至3.15億元　數字資產波動拖累營收表現

【業績｜內需股】藍月亮半年虧損擴大至1.5億元、不派息　受累於人民幣匯兌虧損1.4億元

實習記者：張巧怡

建材水泥股 港股 業績公布 海螺水泥（00914）

上一篇文章

【美國經濟數據】美第二季GDP上修至跌0.6%　勝預期

下一篇文章

【解構港股】淡友小心　大摩：再跌空間有限　挾淡倉風險上升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升99點、納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升99點、納指期貨升0.7%（不斷更新）
【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【打風消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　料周五仍有幾陣驟雨（不斷更新）
【打風消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　料周五仍有幾陣驟雨（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌18點　北水淨流出8億元　沽安踏（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌18點　北水淨流出8億元　沽安踏（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款