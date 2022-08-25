【業績｜水泥股】海螺水泥上半年少賺3成　不派息　貿易業務收入跌9成半

▲ 【業績｜水泥股】海螺水泥上半年少賺3成多 不派息

海螺水泥 （00914） 公布中期業績，截至6月底止半年營業收入約為562.76億元，按年下跌約30.06%；純利約為99.71億元，按年下跌約33.46%。不派中期息。

集團指，由於上半年受產品銷量按年下降影響，國內各區域自產品銷售金額均有不同幅度的下降，建材行業自產品銷售錄得營業收入為461.56億元，按年下降10.12%；毛利率為33.74%，按年下降8.2個百分點。

建材行業貿易業務營業收入為8.96億元，按年大幅下跌95.04%；毛利率為0.83%，按年升0.63個百分點。

集團上半年新增熟料產能240萬噸，水泥產能325萬噸，骨料產能870萬噸，商品混凝土產能300萬立方米，光伏發電裝機容量37MW。

截至報告期末，集團熟料產能為2.72億噸，水泥產能為3.87億噸，骨料產能為7,450萬噸，商品混凝土為1,770萬立方米，光伏發電裝機容量為237MW。

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實習記者：張巧怡