【理財智慧】兩個生活中要留意儲蓄攻略 一文了解限制支出儲蓄法

如果問所有人，每個人都想儲蓄以達成自己的理想目標，但在實行的過程中，總會遇上不少「阻滯」，例如半途放棄、突然急著用錢或不同原因最終放棄了儲蓄計劃，但後來才後悔不早點儲蓄。隨著全球面對通脹的問題，隨著我們的薪金購買力愈來愈低，儲蓄會愈來愈不容易，但其實在高通脹的情況下，我們儲蓄的需求要更高，因為日後要更多的錢去達成自己的目標。本文選了兩個在生活中影響我們的儲蓄壞習慣和介紹一項暴力的儲蓄方法「限制支出儲蓄法」。

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儲蓄攻略：用現金找數

我們每個人都一樣，用現金才有更大實在感，但隨著信用卡愈來愈方便，愈來愈多優惠和回贈（現金優優和分期等），反而會養成我們先用未來錢的衝動，例如我們經常使用的八達通，很多時間為了不想收回零錢，都會用八達通，但不少人八達通與信用卡連結，每月收到帳單才知用了多少。如果在日常生活中多使用現金，便會有「肉赤」的感覺，例如用現金買一部新款手機，會自然去計算要工作多久才可以賺到。同時，隨著網上購物更趨方便，甚至提供折扣提示，讀者要多忍手，避免亂買。

儲蓄攻略：開拓收入

之前介紹的儲蓄都以節流為主，但除了節流外，讀者也可以開源，利用工餘時間賺取收入。隨著網上發展，不需要真的去一間公司任職當兼職，現時接「freelance」工作愈來愈方便，甚至只需要一部手機或一部車都可以隨時隨地為自己提供額外收入。在投資方面，我們正處於一個「牛市」的環境，加上環球經濟欠佳，不少股票或基金都處於一個合理價位，因此可以在合理價格下購入一些派息的股票或基金，提供更多的被動收入。

限制支出儲蓄法

這個是一個相對「暴力」的儲蓄方法，主要以限制自己每日的支出為本。首先要大約知道平日和假日的支出，平日支出不外乎車費和用餐的支出，撇除晚餐，普遍而言一日100元足以應付日常開支；再計算周未的開支，這樣就大約計算到每月支出。計算好後，在月初就取出這個金額的支出，以控制自己每月的開支，去逼自己儲蓄，以減少不必要的開支，好像下班後「happy hour」都要超過一百元，因此逼自己減少開支。

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記者：陳佳恩