【肖像權】李小龍女兒起訴連鎖快餐店「真功夫」侵權　索償2.1億元人民幣

李小龍女兒起訴中式連鎖快餐店「真功夫」涉商標侵權，指控「真功夫」商標涉嫌侵犯李小龍形象，索償2.1億元人民幣。案件今日（25日）在上海市第二中級人民法院開審。

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李小龍女兒李香凝指出，其創立的公司已陸續在內地註冊近60個與李小龍相關商標，惟「真功夫」擅自使用李小龍肖像，要求對方立即停止使用李小龍的肖像，並就經濟損失賠償2.1億元人民幣。

「真功夫」則回應指，「真功夫」系列商標是由公司申請、國家商標局嚴格審查後所授權，「我們已經使用了17年。商標是否侵權，多年前也曾有過爭議，但一直沒有被判定侵權或者撤銷的行政或司法結論。時隔多年後被起訴，我們也很疑惑，正積極研究案情，準備應訴」。

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「真功夫」於1994年成立，是中國內地中式快餐企業，主打原盅蒸湯、蒸飯等蒸品。「真功夫」最初名為「168蒸品店」，1997年底改為「雙種子」，至2004年再改名「真功夫」，並以類似李小龍的人物作為品牌形象。

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