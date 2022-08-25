【數碼轉型】屈臣氏集團提早部署O+O　疫境下轉危為機

▲ 企業提早部署O+O轉型，在疫下發揮效用。（資料圖片）

持續的全球疫情影響深遠，營商挑戰甚大，屈臣氏集團在疫下仍保持增長表現，全賴該企提早加速供應鏈數碼轉型，並於疫下發揮作用。根據母公司長江和記實業最近的中期業績報告，屈臣氏集團亞洲業務的收益增加22%，歐洲則上升13%。

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屈臣氏集團在2012年開始推動數碼轉型。除了積極投資數碼科技、零售系統、自動化方案、大數據、雲端技術及網絡安全外，更建立完善的供應鏈，致力結合O+O平台。屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，集團過去十年已投資四億美元進行供應鏈轉型、發展需求預測和實時庫存顯示系統，以及提高供應鏈生產力。

在近年疫情下，該企迅速調整全球業務營運以處理線上訂單激增，把超過50%店舖用作配送中心、在接近100%店舖設立網購店取服務，並提供多項送貨選擇，實現最快30分鐘送貨到府上。該企目前擁有1億4,200萬位會員，並會定期作顧客喜愛指數調查，過去3年顧客對於O+O 體驗評分亦從87分提升至90.5分。倪文玲稱會把顧客喜愛指數定為業務指標，繼續專注發展O+O平台策略，特別是提升貨倉儲備能力、自動化技術、送貨服務，以及發展人工智能技術以管理及預測庫存量。以期靈活應變，保持業務競爭力。

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責任編輯:王浩賢