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【130周年】永明年底辦「Minions Run Hong Kong 2022」　助香港糖尿聯會及香港傷殘青年協會籌款

Hot Talk 19:32 2022/08/25

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永明年底辦「Minions Run Hong Kong 2022」，助香港糖尿聯會及香港傷殘青年協會籌款。

由Sun Life永明冠名贊助的「Sun Life永明130週年呈獻：Minions Run Hong Kong 2022」，將於2022年12月27日星期二的聖誕節補假日，在香港科學園舉行，活動由環球Universal Studio 正式授權主辦單位Running Aces Event Limited舉辦。  

香港永明金融首席客戶及市務總監馮震宇表示，Sun Life永明致力支持糖尿病防治、預防、護理和研究。有見及此，是次活動特設兩場慈善賽，由香港永明金融捐出13萬元予香港糖尿聯會，以支援該協會所籌劃的相關活動。

另外，活動亦設有跑手捐款選項，報名時可選擇捐款予香港傷殘青年協會，而Sun Life永明亦將以配對形式捐出同等金額，所籌得的善款將全數撥捐至該會轄下的傷青動力學堂，為不同年齡的傷、健人士提供服務。永明表示，希望能與傷青會攜手提高大眾對殘疾人士的關注，宣揚傷健共融的正面價值。

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記者：余倩敏

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