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【內銀業績】中信銀行上半年多賺12%　內房公司貸款不良率2.89%、較去年底降

股市 19:20 2022/08/25

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中信銀行 （00998） 今年上半年純利325.24億元人民幣，按年增12%，基本每股收益0.63元人民幣，按年增6.8%。

上半年營業收入1083.94億元人民幣，按年增2.7%。當中，利息淨收入738.48億元人民幣，按年降0.3%；非利息淨收入345.46億元人民幣，按年增9.6%。上半年淨利差1.94%，按年跌0.09個百分點，淨息差1.99%，按年跌0.1個百分點。

營業支出方面，上半年信用及其他資產減值損失424.19億元人民幣，按年減少6.5%。

租賃和商業服務業不良率升

截至今年6月底，不良貸款率1.31%，按年降0.08個百分點；撥備覆蓋率197.15%，按年增17.08個百分點；貸款撥備率2.58%，按年增0.08個百分點。

截至6月底，公司貸款不良率1.82%，較去年底降0.23個百分點。個人貸款不良率0.99%，較去年底升0.04個百分點。公司類貸款方面，租賃和商業服務業貸款不良率2.22%﹐較去年底升1.28個百分點；製造業不良率2.39%，降0.67個百分點；房地產業不良率2.89%，降0.74個百分點。

截至6月底，核心一級資本充足率8.56%，較去年底降0.29個百分點；一級資本充足率10.49%，降0.39個百分點。

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編輯：胡學能

港股 業績公布 中信銀行（00998）

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