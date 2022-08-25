  • 28°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜虛擬資產】BC科技集團上半年虧損擴大近倍至3.15億元　數字資產波動拖累營收表現

股市 19:17 2022/08/25

分享：

分享：

【業績｜虛擬資產】BC科技集團半年虧損擴大近倍至3.15億元　數字資產波動拖累營收表現

虛擬資產交易平台OSL母企BC科技集團 （00863） 發布上半年業績，虧損約3.15億元，按年擴大99.9%；每股蝕0.73元，不派中期息。

BC科技集團稱，近期市場動盪亦提高了數字資產投資者的風險意識，將促使更多投資者選擇受監管的交易場所。

BC科技集團指出，上半年數字資產及區塊鏈平台業務所得收入為1.05億元，按年增25.1%，惟集團承認，數字資產市場年初至今大幅波動，其導致數字資產交易業務中用於促進大宗經紀業務而持有的數字資產虧損9,930萬港元，去年同益則錄收入2739.6萬元，拖累列賬收入。

BC科技集團稱，截至6月底，OSLDS的客戶持有的數字資產為3.93億元，去年同期為5.24億元，按年少24.9%。然而，OSL整體數字資產平台交易量按年增長79.1%至2,144億元；SaaS交易量增長133.5%至108億元；經紀交易量增長86.7%至1,694億元；交易成交量增長40.4%至342億元。

相關文章：

【虛擬資產】BC科技旗下OSL完成證券型代幣發行STO　The Sandbox母企參與

【業績】BC科技上半年虧損擴大至1.58億、不派息　OSL數字資產平台收入大升7成

記者：李哲毅

港股 BC科技集團（00863）

上一篇文章

【解碼｜中國經濟】華夏基金睇好消費行業　中信建投指A股下半年仍震盪

下一篇文章

【德國經濟】德國第二季GDP上修至1.8%　政府及居民開支增加
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？
【美股期貨】道指期貨升99點、納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升99點、納指期貨升0.7%（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌18點　北水淨流出8億元　沽安踏（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌18點　北水淨流出8億元　沽安踏（不斷更新）
【打風消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　料周五仍有幾陣驟雨（不斷更新）
【打風消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　料周五仍有幾陣驟雨（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款