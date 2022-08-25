【業績｜虛擬資產】BC科技集團上半年虧損擴大近倍至3.15億元　數字資產波動拖累營收表現

▲ 【業績｜虛擬資產】BC科技集團半年虧損擴大近倍至3.15億元 數字資產波動拖累營收表現

虛擬資產交易平台OSL母企BC科技集團 （00863） 發布上半年業績，虧損約3.15億元，按年擴大99.9%；每股蝕0.73元，不派中期息。

BC科技集團稱，近期市場動盪亦提高了數字資產投資者的風險意識，將促使更多投資者選擇受監管的交易場所。

BC科技集團指出，上半年數字資產及區塊鏈平台業務所得收入為1.05億元，按年增25.1%，惟集團承認，數字資產市場年初至今大幅波動，其導致數字資產交易業務中用於促進大宗經紀業務而持有的數字資產虧損9,930萬港元，去年同益則錄收入2739.6萬元，拖累列賬收入。

BC科技集團稱，截至6月底，OSLDS的客戶持有的數字資產為3.93億元，去年同期為5.24億元，按年少24.9%。然而，OSL整體數字資產平台交易量按年增長79.1%至2,144億元；SaaS交易量增長133.5%至108億元；經紀交易量增長86.7%至1,694億元；交易成交量增長40.4%至342億元。

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記者：李哲毅