  • 33°C
香港時間 : 2022828日 (週日) 12:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求職詐騙】4招防範求職陷阱　求職平台及港府宜增防騙教育

12:00 2022/08/28

分享：

分享：

近日柬埔寨、泰國等地的求職騙案愈揭愈多，對於如何防範詐騙，黃懷星、周綺萍及張苓（Jannet）均建議，求職平台、政府宜投放更多資源，告知公眾有關風險和預防方法。

黃懷星補充：

求職平台或政府可在電視廣告、電郵、報紙、社交媒體等宣傳，告知當遇到類似情況時，聯繫相關網站，可讓他們知道詐騙者資料名稱，以及任何其他可能有助於阻止他人被騙的詳細信息。

【求職騙案】HR專家盤點6種常見求職詐騙手法　建議應徵者宜詳細查問

他們還提出其他防範招數包括：

  • 1.留意招聘渠道是否可信
  • 2.了解應徵公司及行業背景
  • 3.面試地點是否正常
  • 4.警惕不尋常付款請求

「高薪工作」 專家籲勿輕信

招聘渠道方面，周綺萍及張苓提醒，如果用戶是透過顧問公司求職，必須留意該公司是否知名、可靠，避免被誘騙到「貨不對辦」的公司應徵。以及切勿輕信社交媒體上的「高薪工作」，宜直接在心儀企業提供的渠道申請。

了解應徵公司及行業背景方面，周綺萍舉例，早前留意到有聲稱月薪可達20萬港元、毋須工作經驗，招聘柬埔寨賭場荷官的騙案，指出

應徵者宜先了解該工種是否可能達到該起薪點，開價是否合理，人工是否『好奇怪』。

同行親友 勿一同進入應徵公司

此外，她又提到，雖然有小部分企業會邀約應徵者到酒店面試，但是多數情況為較資深職位、第二次面試，或者僱主在外地返港，才有此做法：

通常是邀約到酒店咖啡廳或餐廳，不會上房間。

若應徵者因擔心安全，可與親友作伴同行。她提醒，同行親友可以在附近等候，不宜一同進入應徵公司。

【求職詐騙】小心網絡釣魚偷資料！　騙徒偽冒知名公司招聘顧問

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【數碼轉型】科技人才持續短缺　企業趨向搬往混合雲　LCNC平台興起
2022/08/21
【數碼轉型】科技人才持續短缺　企業趨向搬往混合雲　LCNC平台興起
【逆市開店】時裝設計師中西合璧突圍　承傳父親手藝創業
2022/08/20
【逆市開店】時裝設計師中西合璧突圍　承傳父親手藝創業
【Facebook漏洞】Facebook疑現嚴重漏洞　藝人專頁遭不明用戶洗版
2022/08/24
【Facebook漏洞】Facebook疑現嚴重漏洞　藝人專頁遭不明用戶洗版
【蘋果動向】多工系統問題多　iPadOS 16料未能9月登場
2022/08/24
【蘋果動向】多工系統問題多　iPadOS 16料未能9月登場

你可能感興趣

【數碼轉型】科技人才持續短缺　企業趨向搬往混合雲　LCNC平台興起
16:00 2022/08/21
【數碼轉型】科技人才持續短缺　企業趨向搬往混合雲　LCNC平台興起
【逆市開店】時裝設計師中西合璧突圍　承傳父親手藝創業
16:00 2022/08/20
【逆市開店】時裝設計師中西合璧突圍　承傳父親手藝創業
【Facebook漏洞】Facebook疑現嚴重漏洞　藝人專頁遭不明用戶洗版
15:33 2022/08/24
【Facebook漏洞】Facebook疑現嚴重漏洞　藝人專頁遭不明用戶洗版
網絡保安 職位招聘 職場文化 手機Apps 廣告 社交平台 周綺萍 柬埔寨 泰國

下一篇文章

【環保建築】施耐德電氣：未來樓宇管理　要兼顧全生命周期發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀債攻略】銀色債券正式開售　專家教抽銀債5大賺息攻略　抽幾多手最好？
【銀債攻略】銀色債券正式開售　專家教抽銀債5大賺息攻略　抽幾多手最好？
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
【港元定存】渣打1年港元定存息2.8厘 冠絕發鈔行
【港元定存】渣打1年港元定存息2.8厘 冠絕發鈔行
【銀債攻略】銀債下周五截止認購 專家教5大穩賺千元秘笈
【銀債攻略】銀債下周五截止認購 專家教5大穩賺千元秘笈
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款