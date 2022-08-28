【求職詐騙】4招防範求職陷阱　求職平台及港府宜增防騙教育

近日柬埔寨、泰國等地的求職騙案愈揭愈多，對於如何防範詐騙，黃懷星、周綺萍及張苓（Jannet）均建議，求職平台、政府宜投放更多資源，告知公眾有關風險和預防方法。

黃懷星補充：

求職平台或政府可在電視廣告、電郵、報紙、社交媒體等宣傳，告知當遇到類似情況時，聯繫相關網站，可讓他們知道詐騙者資料名稱，以及任何其他可能有助於阻止他人被騙的詳細信息。

【求職騙案】HR專家盤點6種常見求職詐騙手法 建議應徵者宜詳細查問

他們還提出其他防範招數包括：

1.留意招聘渠道是否可信

2.了解應徵公司及行業背景

3.面試地點是否正常

4.警惕不尋常付款請求

「高薪工作」 專家籲勿輕信

招聘渠道方面，周綺萍及張苓提醒，如果用戶是透過顧問公司求職，必須留意該公司是否知名、可靠，避免被誘騙到「貨不對辦」的公司應徵。以及切勿輕信社交媒體上的「高薪工作」，宜直接在心儀企業提供的渠道申請。

了解應徵公司及行業背景方面，周綺萍舉例，早前留意到有聲稱月薪可達20萬港元、毋須工作經驗，招聘柬埔寨賭場荷官的騙案，指出

應徵者宜先了解該工種是否可能達到該起薪點，開價是否合理，人工是否『好奇怪』。

同行親友 勿一同進入應徵公司

此外，她又提到，雖然有小部分企業會邀約應徵者到酒店面試，但是多數情況為較資深職位、第二次面試，或者僱主在外地返港，才有此做法：

通常是邀約到酒店咖啡廳或餐廳，不會上房間。

若應徵者因擔心安全，可與親友作伴同行。她提醒，同行親友可以在附近等候，不宜一同進入應徵公司。

【求職詐騙】小心網絡釣魚偷資料！ 騙徒偽冒知名公司招聘顧問

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：