【解碼｜中國經濟】華夏基金睇好消費行業　中信建投指A股下半年仍震盪

市場憧憬下半年可望走出疫情陰霾，重拾經濟增速。分析指，消費行業仍然最值得看好，其中食品飲料板塊及新能源汽車為首選，市場亦認為A股今年已見底，但可能要到年底才能重拾升勢。華夏基金投資組合經理徐猛指，消費板塊收入和收益增長一直強勁，其中是食品飲料行業的盈利能力特別強，去年淨資產回報率（ROE）及銷售毛利率在所有行業中排名第一，歷史業績也是A股市場過去十多年表現最好的行業。

消費場景增加有利基本面修復

他認為行業業績和股價短期受到疫情影響，但進入後疫情時代，疫情有階段性控制，消費場景增加，在穩增長背景和政策刺激下，行業基本面有修復空間，估值有望重拾增速。

政策覆益電動車產業鏈

華夏基金投資組合經理李俊則睇好新能源車板塊，他認為政策加快電動車轉型，令行業成為戰略核心產業，政府提供研發環境補助、消費環境補貼、稅收減免、又有充電配套和停車優惠，覆益了整個新能源車行業的生命周期，令板塊有完善產業鏈，具長期投資價值。

他補充，內地電動車滲透率去年13.34%，升至今年7月24.5%，綜觀全球，只有歐洲和中國電動車行業進程一樣快，美國也只是緊隨其後。此外，當局希望2035年電動車成為新車銷售的主流，配合歐美新能源車持續急速發展，故不必擔憂未來發展空間。

A股上半年已見底

中信建投首席策略官陳果指出，內地經濟受人口結構上的退休潮問題影響，新增勞動市場人口人數明顯下行，加上經濟進入去庫存周期，將對消費行業帶來挑戰，甚至影響購買房地產的剛需。此外，雖然中國出口數據未有明顯下滑，惟海外經濟進一步轉差，出口壓力也會逐漸體現。

A股方面，他認為A股市場在4月底盈利預測最悲觀時期已築底，下半年有流動性支撐難再破底，但上行空間取決於流動性情況和市場預期。居民儲蓄增加也令股票市場的增量不明顯，短期仍需耐心等待經濟回復常態。



陳果指經濟基本面整個經濟或到明年上半年才恢復，最快也要到今年底，中央經濟工作會議提出相關經濟展望，或有機會提振市場信心，在此之前內地股市仍偏向震盪。

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編輯：葉志偉