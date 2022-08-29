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【業績｜內需股】藍月亮跌9%　半年虧損擴大至1.5億元、不派息　受累於人民幣匯兌虧損1.4億元

股市 09:39 2022/08/29

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【業績｜內需股】藍月亮半年虧損擴大至1.5億元、不派息　受累於人民幣匯兌虧損1.4億元

藍月亮集團 （06993） 上半年淨虧損擴大至1.49億元，主要由於期內集團持有的離岸人民幣銀行存款兌美元貶值而產生的匯兌虧損淨額約1.42億元，而並非來自其主要業務營運。期內收益增長22.4%至約28.84億元，因改革線下渠道、優化產品定價及推出新產品。

藍月亮跌9%，報5.19元，創五個月低。

毛利率降0.5個百分點至53%

藍月亮毛利為約15.3億元，按年增長21.4%；毛利率降0.5個百分點至53%，不派中期息。

按產品劃分，衣物清潔護理產品收入為約24.51億元，按年增加25.2%，佔總銷售額約85%；個人清潔護理產品收入為約2.31億元，按年增加6.6%，佔約8%；家居清潔護理產品收入為約2.01億元，按年增加11.6%，佔7%。

展望未來，集團表示計劃擴大及升級其產品組合、進一步鞏固及擴大全渠道分銷網絡及增加產品滲透、加速數字化及升級製造網絡以進一步提高營運效率，預測生產、銷售及成本的準確性等。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

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實習記者：張巧怡

港股 業績公布 藍月亮集團（06993）

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