英食客留1星負評嫌貴夾難食 餐廳反鬧「食米唔知米貴」

通脹下食材價格飆升加上人手短缺等因素,英國各地餐廳都正掙扎求存。一名食客光顧伯明翰一間印度餐廳後上網給予一星負評,批評餐廳食物又貴又難食,與網站上大量好評截然相反。餐廳老闆非常不滿地逐點還擊,更諷刺這名尊貴的食客「食米唔知米貴」。

伯明翰一間印度餐廳Raja Monkey經營多年以來口碑不俗,在旅遊網站Tripadvisor上有557則食評,其中478則評價均為優秀或非常好。

不過一名食客早前到訪Raja Monkey後,就在網上留下一星負評,又打了一篇標題為「對質素下退而失望」(disappointed that quality gone down)的評價,列舉出餐廳的種種不是。

食客先批評餐廳食物定價過高且質素下滑,不滿餐廳為貼近西方食客喜好而調整菜單,失去本來的正宗風味。而且菜單的選項也比以前少得多。食客雖然讚餐廳服務不錯,但指服務再好也彌補不了難食這一點。

店家也不甘示弱在下方留言反擊。老闆實行先禮後兵,開頭「感謝」食客抽出寶貴時間寫下食評,不過對這名食客的評價大感驚訝和失望。

老闆指出當日侍應曾詢問這名食客的用餐感受,但食客當日都沒有就事後在網站給予負評的食物,作出相關投訴。

店家要求食客講清楚何謂不正宗,指對方當日點了包括咖哩薯仔配麵包(Pau Bhaji)、咖喱角(Samosa Chaat)及芝士咖喱(Paneer Makhani)等菜式,反問食客究竟認為哪樣菜不正宗。

老闆又反駁食客有關貴兼難食的評價,形容「出街食飯係一種特權。」(Dining out is a privilege)

老闆更不滿地控訴:

(出街食飯)有人洗埋、煮埋、遞埋畀你,而你就喺溫暖環境入面䟴䟴腳坐低(等食)。

(Someone has to cook, wash, clean and bring the food out to you. Whilst you sit in comfort in a warm and pleasant environment.)