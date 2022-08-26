英食客留1星負評嫌貴夾難食 餐廳反鬧「食米唔知米貴」

通脹下食材價格飆升加上人手短缺等因素，英國各地餐廳都正掙扎求存。一名食客光顧伯明翰一間印度餐廳後上網給予一星負評，批評餐廳食物又貴又難食，與網站上大量好評截然相反。餐廳老闆非常不滿地逐點還擊，更諷刺這名尊貴的食客「食米唔知米貴」。

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伯明翰一間印度餐廳Raja Monkey經營多年以來口碑不俗，在旅遊網站Tripadvisor上有557則食評，其中478則評價均為優秀或非常好。

不過一名食客早前到訪Raja Monkey後，就在網上留下一星負評，又打了一篇標題為「對質素下退而失望」（disappointed that quality gone down）的評價，列舉出餐廳的種種不是。

食客先批評餐廳食物定價過高且質素下滑，不滿餐廳為貼近西方食客喜好而調整菜單，失去本來的正宗風味。而且菜單的選項也比以前少得多。食客雖然讚餐廳服務不錯，但指服務再好也彌補不了難食這一點。

店家也不甘示弱在下方留言反擊。老闆實行先禮後兵，開頭「感謝」食客抽出寶貴時間寫下食評，不過對這名食客的評價大感驚訝和失望。

老闆指出當日侍應曾詢問這名食客的用餐感受，但食客當日都沒有就事後在網站給予負評的食物，作出相關投訴。

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店家要求食客講清楚何謂不正宗，指對方當日點了包括咖哩薯仔配麵包（Pau Bhaji）、咖喱角（Samosa Chaat）及芝士咖喱（Paneer Makhani）等菜式，反問食客究竟認為哪樣菜不正宗。

老闆又反駁食客有關貴兼難食的評價，形容「出街食飯係一種特權。」（Dining out is a privilege）

老闆更不滿地控訴：

（出街食飯）有人洗埋、煮埋、遞埋畀你，而你就喺溫暖環境入面䟴䟴腳坐低（等食）。 （Someone has to cook, wash, clean and bring the food out to you. Whilst you sit in comfort in a warm and pleasant environment.）

店家諷刺食客「食米唔知米貴」，指該店顧客平均每餐連稅消費21至25英鎊，基本上同快餐店價格差不多，但卻是少數幾間即叫即煮的餐廳，也沒有將通脹成本全部轉嫁給消費者。

店家強調餐飲業在當前的經濟環境下都正掙扎求存，指食客嫌太貴是侮辱這些店舖，希望客人下次出街食飯時重新考慮自己的評價是否合理。

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責任編輯：鄭錦玲