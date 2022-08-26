  • 29°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 09:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英食客留1星負評嫌貴夾難食 餐廳反鬧「食米唔知米貴」

環球社會熱點 08:35 2022/08/26

分享：

分享：

通脹下食材價格飆升加上人手短缺等因素，英國各地餐廳都正掙扎求存。一名食客光顧伯明翰一間印度餐廳後上網給予一星負評，批評餐廳食物又貴又難食，與網站上大量好評截然相反。餐廳老闆非常不滿地逐點還擊，更諷刺這名尊貴的食客「食米唔知米貴」。

C朗葡萄牙巨資建豪宅 準備返家鄉退休生活 【下一頁】

伯明翰一間印度餐廳Raja Monkey經營多年以來口碑不俗，在旅遊網站Tripadvisor上有557則食評，其中478則評價均為優秀或非常好。

不過一名食客早前到訪Raja Monkey後，就在網上留下一星負評，又打了一篇標題為「對質素下退而失望」（disappointed that quality gone down）的評價，列舉出餐廳的種種不是。

食客先批評餐廳食物定價過高且質素下滑，不滿餐廳為貼近西方食客喜好而調整菜單，失去本來的正宗風味。而且菜單的選項也比以前少得多。食客雖然讚餐廳服務不錯，但指服務再好也彌補不了難食這一點。

店家也不甘示弱在下方留言反擊。老闆實行先禮後兵，開頭「感謝」食客抽出寶貴時間寫下食評，不過對這名食客的評價大感驚訝和失望。

老闆指出當日侍應曾詢問這名食客的用餐感受，但食客當日都沒有就事後在網站給予負評的食物，作出相關投訴。

C朗轉會傳聞滿天飛 本尊IG留言：專訪解畫 【下一頁】

店家要求食客講清楚何謂不正宗，指對方當日點了包括咖哩薯仔配麵包（Pau Bhaji）、咖喱角（Samosa Chaat）及芝士咖喱（Paneer Makhani）等菜式，反問食客究竟認為哪樣菜不正宗。

老闆又反駁食客有關貴兼難食的評價，形容「出街食飯係一種特權。」（Dining out is a privilege）

老闆更不滿地控訴：

（出街食飯）有人洗埋、煮埋、遞埋畀你，而你就喺溫暖環境入面䟴䟴腳坐低（等食）。

（Someone has to cook, wash, clean and bring the food out to you. Whilst you sit in comfort in a warm and pleasant environment.）

店家諷刺食客「食米唔知米貴」，指該店顧客平均每餐連稅消費21至25英鎊，基本上同快餐店價格差不多，但卻是少數幾間即叫即煮的餐廳，也沒有將通脹成本全部轉嫁給消費者。

店家強調餐飲業在當前的經濟環境下都正掙扎求存，指食客嫌太貴是侮辱這些店舖，希望客人下次出街食飯時重新考慮自己的評價是否合理。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

卡塔爾租盤渴市 球員帶親屬去世界盃恐捱280萬貴租
2022/08/25
卡塔爾租盤渴市 球員帶親屬去世界盃恐捱280萬貴租
C朗過億葡萄牙豪宅傳升級 想剷平高球場會所保靚景
今日
C朗過億葡萄牙豪宅傳升級 想剷平高球場會所保靚景
特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
2022/08/25
特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
德州大學開設Taylor Swift課程 研究寫歌風格及語境
2022/08/25
德州大學開設Taylor Swift課程 研究寫歌風格及語境
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單
2022/08/25
英國天然氣公司捐10%能源利潤 助低收入戶付帳單

你可能感興趣

卡塔爾租盤渴市 球員帶親屬去世界盃恐捱280萬貴租
18:30 2022/08/25
卡塔爾租盤渴市 球員帶親屬去世界盃恐捱280萬貴租
C朗過億葡萄牙豪宅傳升級 想剷平高球場會所保靚景
今日 08:05
C朗過億葡萄牙豪宅傳升級 想剷平高球場會所保靚景
特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
17:15 2022/08/25
特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」
經濟 伯明翰 英國 餐廳 餐飲 快餐店

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間09:00）

下一篇文章

C朗過億葡萄牙豪宅傳升級 想剷平高球場會所保靚景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄指空襲殺逾200烏軍 火車站遇襲多人死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄指空襲殺逾200烏軍 火車站遇襲多人死（不斷更新）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
喬布斯細女獲封最美富二代 史丹福畢業興起入行做模特
喬布斯細女獲封最美富二代 史丹福畢業興起入行做模特
高比拜仁墜機遺體照外洩案 法院判遺孀獲1.25億賠償
高比拜仁墜機遺體照外洩案 法院判遺孀獲1.25億賠償
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間09:00）
Kobe Bryant遺體照外洩案 美警稱無後悔影過百張相
Kobe Bryant遺體照外洩案 美警稱無後悔影過百張相
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款