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【業績│油股】中石油冀2030年油氣新能源產量三分天下　ADR退市因交投低兼管理負擔巨大

股市 19:00 2022/08/25

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【業績│油股】中石油冀2030年油氣新能源產量三分天下　ADR退市因交投低兼管理負擔巨大

中石油 （00857） 董事長戴厚良表示，全球能源發展轉型已成為廣泛共識，集團亦積極向綠色低碳轉型，將原油、天然氣、煤炭及新能源由2025年的一大三小，變成新能源比例逐步增大至80%，令新能源變成大，煤炭、油及氣變成三小。

中石油中期多賺55%　派息0.20258元人民幣【下一頁】

戴厚良指，公司正穩步推進清潔能源的替代進程，有信心「十四五」實現新能源產量達1,500萬桶油當量目標，並期望於2030年油、氣及新能源產量可三分天下，2050年新能源與油氣產量各佔一半。

中石油早前申請將美國存託股份（ADR）從紐交所退市，財務總監王華稱，申請退市因集團ADR佔H股及全部已發行股份比例很少，而且ADR交易量很低，而且上市地監管存在差異，造成較大管理負擔，相信股份從紐交所退市後，於A股及H股上市仍可滿足投資者及公司需求。

油價長遠會回復至合理水平

國際油價於高位徘徊，中石油副總裁任立新指，上半年受疫情變化、全球經濟放緩，俄烏局勢等眾多不明朗性影響下，國際油價於高位震盪，但隨環球經濟再平衡，預期油價長遠會回復至合理水平。

他續稱，烏克蘭危機令國際天然氣供需出現變化，天然氣價格大幅上升，預期下半年現貨液化天然氣（LNG）價格仍會在較高位運行，但未來預料烏克蘭危機影響將逐步減弱，加上更多LNG項目投產，相信最終氣價會回落並回歸合理水平。

相關文章：【中海油883】中海油上半年多賺1.16倍　中期息增1.33倍至每股0.7港元

相關文章：【新股IPO】中石油母公司傳有意分拆銷售業務上市

記者：陳韻妍

港股 中國石油股份（00857） 石油 天然氣 新能源 ADR 派息 烏克蘭 A股

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【德國經濟】德國第二季GDP上修至1.8%　政府及居民開支增加
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