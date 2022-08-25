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【親子好去處】新城市廣場「Play Park」食買玩三重賞 兩款玩樂體驗套票早鳥優惠低至6折 再送1,250元商戶現金券

理財智慧 20:18 2022/08/25

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沙田新城市廣場即將開幕的全新親子主題區「Play Park」，商場將聯同Klook及大新信用卡推出「新城市廣場食買玩三重賞」，顧客由下周一（29日）起可搶購兩款低至6折的「Play Park玩樂體驗套票」，兼再獲贈額外1,250元商戶現金券。商場亦將推出「Play Park限定快閃優惠」，讓顧客率先以優惠價預購親子遊樂中心「Kiztopia」及兒童體驗平台「Yum Me Play」兩大商戶門票。

【溫股知新】港股仍未跌夠   科技股莫強求

佔地兩層共60,000平方呎的「Play Park」，位於商場一期的UB及LB兩大樓層，透過提供遊戲、運動探索、角色扮演、音樂藝術、身心治癒等多元化的玩樂及玩味經歷，打造嶄新的沉浸式娛樂體驗。「Play Park」匯聚海外及本地的體驗式品牌，包括：新加坡最大型親子遊樂中心「Kiztopia」首間海外旗艦店、兒童全面體驗平台「Yum Me Play」的首家實體店、元祖級主題遊樂場「歡樂天地」以嶄新太空主題幻彩登場、陶泥創藝教室「Artco Sumo」呈獻全港首個兒童自助創作的輕黏土藝術角落、首個於香港推動流行簇絨手工織品藝術的「0.9144M」等等。

【延伸閱讀】【親子好去處】新加坡最大型兒童室內遊樂場Kiztopia    首間旗艦店進駐新城市廣場   3款超抵價門票9折優惠預售

【延伸閱讀】【疫下營商】新城市廣場斥資600萬元推廣「偽日本旅行」夏日活動   派發逾3,000萬元商場電子禮券   料可帶動12%人流及15%生意額

【延伸閱讀】【優化發展】新城市廣場斥資3億元活化商場   全新寵物同樂園今日開幕   料帶動人流及營業額雙位數增長

顧客如想率先體驗「Play Park」，可留意於8月29日在Klook網上平台推出的大新信用卡早鳥優惠「新城市廣場食買玩三重賞」，搶購兩款低至6折的「Play Park玩樂體驗套票」，以最抵價錢預早購入心儀工作坊或玩樂門票，兼送額外1,250元商戶現金券，涵蓋新城市廣場內超過120間人氣商戶，包括兒童品牌如chicco和RALPH LAUREN CHILDRENSWEAR、潮流服飾美妝如Coach、Tommy Hilfiger、Estee Lauder、La Mer、Tom Ford Beauty等，另外還有運動服裝用品等；當然也不能錯過逾30間受港人喜愛的餐廳食肆，包括受歡迎的LADY M NEW YORK、 NARA Thai Cuisine、Outback Steakhouse等等。

「Play Park」 x Klook  x 大新信用卡「新城市廣場食買玩三重賞」詳情：

購買日期：8月29日起售完即止

  「親子玩樂基本通行證」 「親子玩樂優越通行證」
原價： 480元 880元
Klook早鳥優惠價 300元（折扣：62折） 520元（折扣：59折）
大新信用卡獨家禮遇： 額外再減20元後
折實280元（折扣：58折）		 額外再減50元後
折實460元（折扣：52折）
內容： 任選以下兩個「Play Park」指定商戶體驗或場內餐飲食肆現金券：
  • 「Kiztopia」 1小時門票 
  • 「Yum Me Play」好奇創建室 - (瀕危動物)WonderHat工作坊
  • 「柏斯音樂」創意藝術課程工作坊
  • 「Artco Sumo」Creative Clay Art Bar自助手工工作坊
  • 「0.9144m」俄羅斯刺繡
  • 「LOST密室逃脫」45分鐘密室主題遊戲門票
  • Greyhound Café 200元餐飲現金券
 任選以下兩個「Play Park」指定商戶體驗或場內餐飲食肆現金券：
  • 「Kiztopia」 2小時門票「Yum Me Play」靈感創意專區 - DIY泡泡浴球工作坊
  • 「0.9144m」地氈槍輕體驗
  • 「Artco Sumo」釉彩手繪陶碟工作坊
  • Greyhound Café 400元餐飲現金券
高達1,250元回贈： 而購買任何一款玩樂體驗套票，即送1,250元商戶現金券， 適用於新城市廣場場內超過120間人氣商戶及30間餐廳食肆，涵蓋兒童品牌、潮流服飾、運動服裝用品、美容及個人護理、超市、餐廳食肆等類別商戶。
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除了早鳥優惠體驗套票外，新城市廣場將設置打卡位， 4位形狀不一、色彩斑斕的小角色們急不及待登場與大家打招呼，代表著「Play Park」多采多姿的玩樂體驗，還有繽紛的汽球串、巨型「PLAY」字眼打卡位等等，讓大家開心與親友共享快樂時光。

與此同時，各位親子達人更可快人一步率先體驗「Play Park」，以低至8折優惠預購超搶手的「Kiztopia」及「Yum Me Play」兩大商戶門票。另外， 尚有連串快閃活動及預玩體驗工作坊率先為你呈獻，如「Yum Me Play」賽車WonderHat製作及「The Monster Lab」的科學體驗，快人一步預先感受「Play Park」盡情玩的沉浸式體驗。名額有限，換完即止。

「Kiztopia」及「Yum Me Play」兩大商戶門票預購優惠：

  Kiztopia Yum Me Play
優惠內容： 9折優惠預購玩樂門票、即場預購門票送限量禮品包，The Point會員獨家加送Kiztopia Puzzle 及與8位原創卡通角色拍照 8折預訂「全港首個最先進設計的親子賽車互動體驗館」優惠套票
日期： 8月29日至9月11日 8月26日至9月7日 及 9月16日至25日
地點： 新城市廣場三期L2（LOG-ON對出） 新城市廣場三期L3（Twinkle Baker Decor對出）

【青姐話】搞搞震冇幫襯   低成交好冇癮

 

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責任編輯：嚴浩文

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