【求職詐騙】小心網絡釣魚偷資料！　騙徒偽冒知名公司招聘顧問

隨着更多人轉投網絡尋找工作，求職騙案也因應增加，國際人力資源公司JAC Recruitment香港執行董事張苓（Jannet）留意到，亞洲地區的求職詐騙有所增加，部分騙徒更會透過網絡釣魚惡意攻擊手法，獲取用戶姓名、年齡及其他個人資料。

▲ JAC Recruitment香港執行董事張苓透露，早前亦有不法分子偽冒該公司的招聘顧問，欺騙有意應徵者繳付面試費用。（受訪者提供圖片）

聲稱求職者需要付費 換面試機會

她指出：

不法分子涉及在社交媒體應用程式上冒充招聘顧問，包括在Facebook、微信、LINE、Telegram和WhatsApp等，向潛在受害人索取金錢，例如聲稱求職者需要付費來換取工作或面試機會。

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JAC Recruitment：已發生超過10宗詐騙

該公司在今年初留意到有涉及偽冒JAC Recruitment的詐騙個案：

約由今年5月開始，與其他國際人力資源公司相繼發現類似情況，詐騙案件更有上升趨勢。不法分子普遍偽冒招聘顧問，向有意應徵者收取面試費。

於是團隊迅速與同業聯手思量對策，包括在各自的官方網站上特設提示視窗，分享如何避免被騙的實用技巧及建議。

▲ JAC Recruitment數月前在官網特設提示視窗，分享如何避免被騙的實用技巧及建議。（JAC Recruitment HK網站截圖）

專家：不會要求應徵者用錢搵工

以該公司為例，雖已在短時間內與IT部門合作行動，透過不同渠道提醒大眾，但今年5月至今已接獲超過10宗相關詐騙案件求助。她亦提醒：「一般工作並不會要求應徵者用錢去找工作。」

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記者：張寶燕

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