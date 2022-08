【英國王室】保鑣爆戴安娜想移居美國 一原因想與男友遠走高飛

英國威廉王子與哈里王子母親、戴安娜王妃1997年在法國巴黎遭遇車禍,終年36歲。今年為戴妃逝世25周年,曾擔任戴安娜保鑣的Lee Sansum最近推出新書,大爆戴安娜當年想與男友搬去美國,偶爾返英探威廉哈里。

曾擔任戴安娜(Princess Diana)保鑣的Lee Sansum推出新書「Protecting Diana: A Bodyguard’s Story」,透露戴安娜許多不為人所知的軼事。

Sansum於1997年7月、即戴安娜發生交通意外前一個月,正陪伴她與男友艾法耶德(Dodi al-Fayed) 在法國東南部城市聖特羅佩(St Tropez)乘搭豪華遊艇外遊,享受私人生活。

Sansum表示,狗仔隊無時無刻追蹤戴妃行蹤,連出海遊玩的時間都不放過,每日都有很多船隻駛近遊艇,希望拍到戴妃與男友合照。Sansum憶述戴安娜當時指,「無論自己做了什麼,只要身處英國,狗仔隊與媒體就會一直攻擊她」。

戴安娜希望與男友搬到美國,擺脫現時一切,更慨嘆

「係美國至起碼佢地會鍾意我,會畀空間我」

(At least in America they like me and will leave me alone)