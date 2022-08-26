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【英國王室】保鑣爆戴安娜想移居美國 一原因想與男友遠走高飛

環球社會熱點 09:05 2022/08/26

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英國威廉王子與哈里王子母親、戴安娜王妃1997年在法國巴黎遭遇車禍，終年36歲。今年為戴妃逝世25周年，曾擔任戴安娜保鑣的Lee Sansum最近推出新書，大爆戴安娜當年想與男友搬去美國，偶爾返英探威廉哈里。

史泰龍第三任妻子申請離婚 傳婚姻破裂與一隻狗有關 【下一頁】

曾擔任戴安娜（Princess Diana）保鑣的Lee Sansum推出新書「Protecting Diana： A Bodyguard’s Story」，透露戴安娜許多不為人所知的軼事。

Sansum於1997年7月、即戴安娜發生交通意外前一個月，正陪伴她與男友艾法耶德（Dodi al-Fayed） 在法國東南部城市聖特羅佩（St Tropez）乘搭豪華遊艇外遊，享受私人生活。

Sansum表示，狗仔隊無時無刻追蹤戴妃行蹤，連出海遊玩的時間都不放過，每日都有很多船隻駛近遊艇，希望拍到戴妃與男友合照。Sansum憶述戴安娜當時指，「無論自己做了什麼，只要身處英國，狗仔隊與媒體就會一直攻擊她」。

戴安娜希望與男友搬到美國，擺脫現時一切，更慨嘆

「係美國至起碼佢地會鍾意我，會畀空間我」

（At least in America they like me and will leave me alone）

    點擊圖片放大
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戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節 【下一頁】

Sansum詢問戴安娜，威廉及哈里會否跟隨移居，她表示自己唔會獲允許帶走他們，只能趁學校假期見面。作者指，戴安娜說出這番言論的數日後，突然稱她要向狗仔隊宣布離開英國。據悉戴妃雖然有主動與狗仔隊交談，但最後都無自爆。

Sansum同時駁斥關於戴安娜當艾法耶德是「水泡」、要讓前度醫生卡恩（Dr. Hasnat Khan）嫉妒的報導失實。他透露兩人有愛情火花，其他保鑣都認為他們是認真發展關係，只是礙於有狗仔隊時刻出現，兩人被逼隱藏情感。

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責任編輯：郭麗明

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