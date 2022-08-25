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【物業管理】物業管理業持牌人名單明天刊憲　籲物管公司把握機會領牌

Hot Talk 19:34 2022/08/25

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【物業管理】物業管理業持牌人名單明天刊憲　籲物管公司把握機會領牌

物業管理業監管局明日（25日）會根據《物業管理服務條例》（第 626 章）規定，刊憲公布物業管理業發牌制度下截至今年7月31日的持牌人名單。直至8月底，監管局已發出超過8,300個物業管理人牌照，其中正式牌照佔 65%，臨時牌照佔35%。物管公司方面，已有超過 300 間公司申領牌照，而其中 130 間已獲發牌照。

監管局主席謝偉銓表示，物管業發牌制度至今經已推行兩年多，而明年7月底止的三年過渡期尚餘300多天便會完結。呼籲現時仍未申領牌照的物管公司，應把握時間及機會，馬上開展申領牌照程序，以免落後同業，落後市場。

今次刊憲名單載有共7,873個持牌物管人及物管公司資料，公眾可透過瀏覽監管局網站，或於監管局辦事處（香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心8樓806至8室）辦公時間內查閱。

監管局早前公布推出「預約領牌計劃」，讓物管公司可預約由今年9月至明年5月期間的合適時段提交牌照申請，以便利物管公司於過渡期完結前有序分流領取牌照。物管公司可透過監管局「物管公司牌照申領專線」（3696 1157）作出預約，由於每天可提供預約的名額設有上限，監管局會以先到先得方式作出分配。

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