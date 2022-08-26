【業績｜物流地產股】ESR升半成　冀下半年資產規模達雙位數增長　上半年多賺78%　首次派中期息12.5仙、派息比率20%（第二版）

▲ 【業績｜物流地產股】ESR上半年多賺78%至3.81億美元 首次派發中期息12.5港仙、派息比率為20%

物流資產投資公司ESR （01821） 收市後公布半年業績，期內營收4.32億美元（約33.7億港元），按年增111.2%；利潤3.81億美元（約29.7億港元），按年增77.9%；每股盈利0.08美元；首次派發中期股12.5仙（折合約1.6仙美元），以此推算，中期派息比率約20%。

ESR現升5%，報21元。

集團首席執行官Stuart Gibson指出期內大部分地區出租率接近飽和，當中包括南韓、日本、南亞及澳洲等地，出租率達99%。Stuart對集團展望表示，ESR在新經濟及多元化投資產品籌集資金、以及加快基礎設施和可再生能源戰略推出方面正在軌上，集團現正為信達房托作擴展及增長，並加入大量資本循環為超出目標；期望下半年資金規模達雙位數增長，派息方面接近派息率，將持續按照招股書目標進行。

ESR稱，上半年管理費按年增加199.5%至3.71億美元（約28.9億港元），主是受惠資產管理規模增長以及收購ARA的貢獻，而建設收益則降99.4%至10萬美元約78萬港元）。

ESR半年投資分部業績增15.1%

分部業績方面，受共同投資收入、租金增長及股息收入增加的支持，投資分部業績按年增加15.1%至2.11億美元（約16.5億港元）。基金管理分部業績增加196.4%至2.88億美元（約22.5億港元），主要是因資產管理規模增長使經常性費用收益增加、破記錄開發項目及租賃費以及獎勵費上升所推動。新經濟開發分部業績按年增加69.1%2.29億美元（約17.9億港元）。

值得留意是，上半年基金資產管理規模增長14%至1,460億美元；新經濟資產管理規模按年增長23%至670億美元。

看好物流基礎設施及數據中心需求

ESR預計，電子商務加速及數碼化轉型將繼續推動對物流基礎設施及數據中心的需求，而全球投資者愈趨著重與少數大型資產管理公司加強合作關係，並投入更多資金於較少平台。ESR透露，將繼續擴展數據中心的工作。78%至3.81億美元

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